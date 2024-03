Kim Chiu niangkon nga ‘little empty’ kuno karon ang iyang kasing-kasing

Way lipod-lipod nga nishare si Kim Chiu sa estado sa iyang kasing-kasing karon nga a ‘little empty’ kuno o ‘haw-ang kuno og gamay’ kini.

Nisulti pod siya nga wa siyay nahibaw-an kabahin sa rumored new relationship sa iyang kanhi nga boyfriend nga si Xian Lim.

BASAHA POD NI: Kim Chiu admits not being open to giving a second chance

Ang actress-TV host niopen up kabahin niini human ang celebrity doctor Vicki Belo nipangutana niya kung naunsa na siya sa nakit-an sa vlog ni Belo sa YouTube Channel niadtong, Marso 16.

“I’m okay. I’m doing good, busy with work… Ang puso, it’s a little empty pero okay naman. It’s part of life and part of growing up,” matud pa ni Chiu.

Wa panganli ni Chiu ug Belo si Lim, apan pictures sa kanhi managuyab giflash sa video samtang ang duha nagistoryahanay sa di pa lang dugay nga breakup sa actress.

BASAHA POD NI: Kim Chiu admits heart’s a ‘little empty,’ ‘no idea’ on Xian Lim’s new love

Sa dihang gipangutana siya unsay nahitabo sa iyang niagi nga relasyon, wa mohatag og detalye si Chiu ug nitubag kini nga, “Wala naman. Baka magalit siya.”

“Ano lang naman talaga, it’s a common understanding naman namin—mutual decision to end things and to move on with our lives,” matud pa niya.

“Medyo mahirap siya and you just have to accept lang siguro ‘yung mga bagay na wala ka nang control. You cannot push yourself naman sa isang bagay na not in the same wavelength,” niingon pa si Chiu.

BASAHA POD NI: Promise ni Kim Chiu ni Paulo Avelino: Marunong akong magluto at maglaba, alagaan kita!

Belo, ninote sa 11-ka tuig nga relasyon ni Chiu ug ni Lim, nangutana pa kung duna bay usa ka panahon diin gipangutana ni Chiu ang aktor: “Saan ba pupunta itong relationship natin?”

“Hindi talaga. Hindi ako nagtatanong, pero iniisip ko,” tubag pa sa aktres.

“It’s also one of the reasons, of the many reasons. Hindi naman siya big factor pero syempre as we grow old, syempre iisipin mo na rin ‘yon,” matud pa ni Chiu.

Bisan pa niana, si Chiu nituo nga worth gyod siya higugmaon ug wa siyay mga regrets, mga nakat-unan lang. Nitan-aw sab siya nga sa ugmang damlag makakita ra siya og usa ka tawo nga mohigugma niya “unconditionally.”

“I want to give love [so that] someday, someone will give me his unconditional love,” matud pa niya.

Nisulti sab siya nga wa pa gyod na niya nabati kanang maong klase sa gugma gikan sa uyab niya, bisan sa iyang mga niagi nga duha ka long-term nga mga relasyon.

Sa ulahi nga bahin sa vlog, nangutana si Belo ni Chiu para maconfirm kung tinuod ba ang mga spekulasyon kabahin sa bag-o nga relasyon sa usa a certain someone gikan sa Viva Films.

“Hindi ko alam, Doc. Wala akong idea,” tubag pa ni Chiu sa pangutana ni Belo.

Pahinumduman nato nga si Lim kay naromantically linked ngadto ni Iris Lee, nga usa ka film producer ubos sa Viva Communications Inc. Ang duha nasigpatan nga nagkuyog sa kadaghan nga higayon, bisan pa nga wa pa sila moconpirmar o modeny sa dating speculations sa panahon sa pagsuwat niini.

Samatang, si Chiu ug si Lim niconfirm sa breakup nila sa publiko niadtong Dec. 23 sa niagi nga tuig, duha ka adlaw usa magChristmas Day.