Darren Espanto miangkon nga higala lang si Cassy Legaspi

Giklaro ni Darren Espanto ang tinuod nga estado sa ilang relasyon ni Cassy Legaspi ug matud niya best friends lang sila nga adunay talagsaon nga bond nga di masabtan sa kadaghanan.

Gisubli ni Espanto ang iyang platonic relationship ni Legaspi sa iyang interview sa TV Patrol nga gi-air niadtong Lunes, Abril 8, diin siya gipangutana sa matuod nilang relasyon.

“Makulit sila. Sabi namin, best friends lang kami ni Cassy. Best friends talaga (People are too nosy. Cassy and I are best friends. We’re just best friends). It’s something a lot of people won’t get,” matud ni Espanto.

Ang singer-host miangkon nga lisud ipasabot ang ilang panaghigalaay sa uban apan iyang giklaro nga aduna sila’y gugma sa matag usa.

“Hindi ko alam paano i-explain pero siyempre, nand’un ang pagmamahal namin para sa isa’t isa (I don’t know how to explain this but of course, our love is there for each other),” matud niya.

Sa dihanggipangutana kun andam ba silang dalhon ang ilang relasyon sa sunod nga level, iyang gitubang nga dili pa karon ang sakto nga panahon.

“Not right now,” matud niya.

Si Espanto ug Legaspi, nga mas naila nga “CassRen,” kanunay nga prangka sa kabahin sa ilang relasyon sa daghan nga nga higayon.

Sa press conference sa Metro Manila Film Festival (MMFF) 2023 entry nga “When I Met You in Tokyo,”, ilang giangkon nga espesyal ang ilang relasyon apan wala pay labaw pa niini.

