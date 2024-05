Rommel Padilla naglaum nga magbalik pa si Daniel ug Kathryn

Naghinaot si Rommel Padilla nga magbalik pa ang iyang anak nga si Daniel Padilla ug iyang ex nga si Kathryn Bernardo.

Matud ni Rommel, taas ang panahon nga nagkauyab ang duha, pasabot nga mahimo pa nilang ayohon ilahang relasyon.

Gibutyag ni ni Rommel sa usa ka interview sa StarsPhotog pinaagi sa Tiktok, kon diin gipangutana siya kun gi unsa niya pagtabang kang Daniel paghuman sa break nila ni Kathryn.

“May pagkakataon na nagkakasubukan pero para sa’kin, I still pray na sana dumating ang panahon na magkita sila ulit magkaunawaan dahil napakalaking panahon ang nailaan sa pagmamahal nila,” he said. “Ipinagdadasal ko na sana manumbalik pa ang kanilang pagmamahalan.”

(There are moments when one’s relationship is tested but for me, I still pray that the time would come for them to meet again and understand each other. They dedicated a big part of their lives to their love. I’m praying for them to rekindle their past love.)

Sa dihang gipangutana kon gi unsa niya og suporta ni Daniel, niingon si Rommel nga dapat nila huna-hunaon pag ayo ilahang mga gusto samtang sila single pa.

“Habang sila mga single, mag-muni muni sila or timbangin nila ‘yung kanilang pagmamahalan sa kasalukuyan. Dapat ba tayo magbalikan? Ito ang time na ‘yun na makita nila,” he said.

(While they’re still single, they should rethink or weigh their love in the present. Should they get back together? This is the time for them to think things through.)

Sa di pa dugay, gi-deny ni Rommel ang mga report nga siya nag depensa sa iyang anak nga si Daniel niadtong Abril tungod sa mga mikatap nga balita nga nang cheat si Daniel.

Si Daniel ug Kathryn ning kumpirmar sa ilang pag buwag niadtong Nobyembre 2023 pinaagi sa ilahang mga social media accounts diin nag issue sila’g ilahang mga statement nga nag pamatood nga humana ilahang relasyon human sa sobra usa ka dekada.