Zeinab Harake, Bobby Ray gustong magpakasal sa 2025?

Kaslon na sunod tuig ang engaged couple nga sila si Zeinab Harake ug Bobby Ray Parks Jr.

Gipahibaw ni Zeinab ang ilang plano sa usa ka interview kauban ang entertainment reporter nga si MJ Felipe.

Inig human sa ilang kasal, isunod dayon nila ang pagpatukod sa ilang dream house.

Atol sa maong interview, gipahibaw usab ni Zeinab nga gipa-customize ni Bobby Ray ang iyang engagement ring sa United States.

LOOK: Zeinab Harake showing her engagement ring. Zeinab revealed that her fiancé Ray Parks had the ring customized and made in the US.

During the interview, Zeinab revealed that wedding will happen next year 2025 and they plan to construct their dream house after the wedding. pic.twitter.com/Np6YKas2D2

— MJ Felipe (@mjfelipe) July 12, 2024