Herlene Budol nanaygon kang Jose Mari Chan, nakadawat og P1K

Sayo nga miabot ang pasko para sa Kapuso actress ug kanhi beauty queen nga si Herlene Budol.

Ug nahimo kini nga mas espesyal tungod kay ang King of Philippine Christmas Carols na si Jose Mari Chan (JMC) ang mihatag sa iyang sayo nga pinaskuhan.

Sa iyang Tiktok account, gipahibaw ni Herlene nga nagkita sila ni JMC sa usa ka episode sa “TiktoClock” kung diin mihangyo siya nga makig-duet sa classic hit sa veteran singer-songwriter nga “Christmas In Our Hearts.”

Nanaygon usab siya kang JMC sa national TV. Bisan og wala pa mahuman ang iyang kanta, kalit nga mikuha si JMC sa iyang wallet ug mikuha og P1, 000 nga iyang gidunol kang Herlene.

“First time ko sa buong buhay ko na mapamaskuhan ng P1,000,” sey ni Herlene.

Gani, iya pa nga gitawag og “Chanta Claus” si JMC.

Nagpapirma usab si Herlene kang JMC uban sa pasalig nga dili gyud niya gastohon ang regalo nga gihatag niini.

Sa iyang interview sa “Unang Hirit,” miingon si JMC nga “Everyday should be Christmas Day. The spirit of Christmas is giving and sharing, that is what gives meaning to life.”

“We have to share our blessings with those in need,” dugang pa niya.