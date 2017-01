Samtang gahimo ako ning maong lindog, gatagultol ang mga tambol dapit sa amo agi’g pagsaulog sa Sinulog sa Mambaling.

Matud pa, ours is an archipelago sired by volcanoes. Ug mahimo kining sumpayan nga our lives revolve around pageants. Ang Sinulog usa ka quasi-religious practice nga nahimo nang pageant sa kadalanan.

Dihay Haponesa nga nangutana kon unsay maayong panahon iaris Pilipinas. Giingnan ko siya nga kon batan-on o teenager ang moanhi, nindot ang Sinulog para kanila. Apan kon ang bisita gusto nga motan-aw sa mga kalihokan sa Plipinas diin mogawas ang ilang kultura, maayo ianhi sa Kwarisma ug sa Adlaw sa mga Minatay.

Kay alang kanako niining duha ka okasyon, makakita silag pageantry nga maingon tang ang mga tawo gyud maoy galihok ug dili ang mga dagkong kapunongan. Ang simbahan gihapoy gapasiugda ning maong mga kalihokan apan mituhop na kini. Wala nay moagda sa mga tawo paghimo sa ilang mga bulohaton. Hinuon dunay mga commercialized nga Kalbaryo staging pero di kaayo kini daghan. Mahimo mo rang malikayan kining maong mga pageantry.

Kon nagbasa ka ning maong kolum karong adlawa, Lunes, petsa 30 sa Enero, nasayod ka tingali nga ang pageant nga giingong “World Cup for the third sex” himuon karong adlawa. Kini mao ang Miss Universe 2016. Ikatulo na kining higayon nga mi-host kita ning maong aktibidad. Sama sa mga nasud sa Latin America, dako og balor kanato kining indigay sa kaanyag. Murag ganahan tang mopasigarbo sa tibuok kalibutan nga ania sa atoa ang pinakamaanyag nga dalaga.

Nakasabot ko nga bisag unsa nga kompitisyon makaingganyo gyud sa mga manan-aw. Gawas pa kinsa man goy di ganahan motan-aw og mga maanyag nga mopaso? Apan kining Miss Universe duna man goy drama nga nagpaluyo niani. Ania niani ang fairy tale element diin ang usa ka dalaga nga gikan sa wa mailhing lugar mahimo nga maoy sud-ongon sa mga tawo sa tibuok kalibutan. Sa mubo nga panahon, daw ang atensyon sa tibuok kalibutan anaa kaniya. Kay bisan ang mga walay interest ning maong bangga mopasiplat man sa telebisyon para lang masayod kon kinsay nakakuha sa korona.

Mahimo usab kining pagtikang sa binuhat nga wa ilhi ngadto sa kalibutan sa kaharuhay. Operation–Haw-as Kalisud, maingon tang pu’nga. Mao nga kon mamatikdan mo, ang mga nasud diin daghan ang kabus maoy nanga-ungo ning maong pageantry. Mora ba usab og nga pinaagi niani, makasukmat silag — dunahan lagi mo pero mas daghan mig gwapa.