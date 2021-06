SB19, Ben&Ben may sorpresa sa A’TINs at Team Liwanag; trending na naman sa socmed

SIGURADONG ngayon pa lang ay atat na atat at excited na ang milyun-milyong fans ng SB19 at ng Ben&Ben sa bonggang sorpresang inihanda ng dalawang bigating grupo sa Philippine music industry.

Yes, nagsanib-pwersa nga ang award-winning P-pop group at OPM band para sa isang bagong collaboration na mapapanood at mapapakinggan na bago matapos ang buwan.

Kamakalawa, parehong nag-post ang SB19 at Ben&Ben sa kani-kanilang official social media accounts ng teaser poster para sa kanilang project together.

“New Collaboration. SB19 x Ben&Ben,” ang maikling caption na nakalagay sa nasabing IG post. Nakasulat din dito ang petsa ng magaganap na premiere para sa kanilang collab — June 27 sa ganap na 7 p.m..

Dahil dito, agad humataw patungong top trending spot sa Twitter ang hashtag #SB19xBenAndBen. Sunud-sunod din ang mga comments mula sa Team A’TIN ng SB19 at Team Liwanag ng Ben&Ben.

Walang binanggit na karagdagang detalye ang dalawang kampo kung ano nga ba ang regalo nila sa kanilang respective fandom ngunit may nga nanghula tungkol dito.

Anila, baka raw ang tinutukoy na collaboration ng dalawang grupo ay ang bagong rendition nila ng bagong hit song ng SB19 na “Mapa” dahil kasama ang nasabing kanta sa mga official hashtag na ginamit sa teaser.

Ang “Mapa” ay isang tribute piece ng SB19 para sa kanilang mga magulang at nagsilbing follow-up single sa isa pa nilang hit track na “What?”

Ang sikat na sikat na ngayong P-Pop group sa buong universe ay binubuo nina Pablo (dating Sejun), Josh, Justin, Ken at Stell habang ang Ben&Ben naman ay binuo ng magkapatid na Paolo at Miguel Guico.

Ang iba pa nilang miyembro ay sina Poch Barreto (electric guitar), Jam Villanueva (drums), Agnes Reoma (bass), Patricia Lasaten (keyboards), Toni Munoz and Andrew de Pano (percussions), at Keifer Cabugao.

Kamakailan lang ay gumawa na naman ng marka sa kasaysayan ng Philippine music industry bilang first Filipino act na na-nominate para sa isang Billboard award kung saan nakahilera nila ang mga K-pop icons tulad ng BTS, Blackpink at Seventeen.