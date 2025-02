Next Sofronio Vasquez: Pinoy nakasud na sad sa ‘The Voice USA’

Human nihimo og kasaysayan si Sofronio Vasquez isip pinakauna nga Pinoy nga nidaog nga “The Voice USA” champion, duna pay usa pod nga Pinoy nga nakasud sa maong reality singing show.

Nagfiesta ang mga Filipino sa dihang niadaog si Sofronia sa “The Voice USA season 27” gikan siya sa team sa international singer nga si Michael Bublé.

Ang sunod niini kay usa ka Pinay nga contestant na pod gikan sa Las Vegas ang nakasulod sa Blind Auditions. Nituyok ang lingkuranan ni Coach Michael Bublé ug si Kelsea Ballerini para sa Pinay nga singer nga si Jessica Manalo.

Napabilid niya ang duha ka mga coach human niya gikanta ang iyang version sa “Unholy” ni Sam Smith.

Apan base sa balita, wa pa gireveal sa sneak peek nga gihisgotan sa singing reality contest sa Amerika kung kinsa sa duha ka mga coach ang gipili niya.

Si Michael Bublé pod ang gipili ni Sofronio gikan sa upat ka mga coach nga nituyok para sa iya sa Blind Audition niyal.

In fairness, karon pa lang gani nakadawat na og suporta si Jessica gikan sa mga Pinoy, base sa mga comment sa mga netizen sa YouTube channel sa NBC.

“Sofronio in the making. Go get it girl!”

“That’s amazing Jessica. Your talent truly stood out. Keep shining and chasing your dreams, we’re here to support you every step of the way! Much love from Manila.”

“Liked the change up of the song, inventive. This was the super clean version. Solid vocal, sweet vibrato and great pocket, very rhythmic. A total vibe.”

“Manalo means to win in Filipino. She’s already a winner before she even knew it.”