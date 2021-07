Yam Concepcion at longtime boyfriend, ikakasal na sa US

Ikakasal na ang aktres na si Yam Concepcion sa fiancé niyang si Miguel CuUnjieng pagkatapos ng anim na taon nilang LDR (long distance relationship) sa katapusan ng Hulyo 2021. Agad na nagpunta roon ang dalaga pagkatapos ng taping niya ng “Init sa Magdamag”.

Pagdating ng New York City kung saan naka-base si Miguel, ‘saka palang pinost ni Yam ang ginanap na engagement nila sa Niseko, Japan 2019 bilang hudyat na ikakasal na nga sila.

Sa ekslusibong panayam ni TV Patrol reporter MJ Felipe kay Yam sa NYC ay nabanggit ng aktres na siya ang nag-aasikaso ng lahat ng kakailanganin sa kasal.

Aniya, “Since nandito tayo sa US ikaw lahat magpa-plan nun. Wala akong taga-tulong planning all these things. Hindi naman siya grand celebration, we just want it very simple and very intimate. Ako lahat. Stressful pala siya talaga.”

Bukod dito ay si Yam na rin ang nag-aayos ng tirahan nila ni Miguel tulad ng isinulat namin dito sa Bandera kamakailan na namimili sila ng mga bagong gamit para sa apartment nila.

Ang fur baby ni Yam na si Tiny (Chihuahua) ang nagsilbing intro to Parenting 101 na makikitang ipinapasyal ng dalawa ito sa Central Park at may certain area na puwedeng doon mag-poop at wiwi. Gayun din ang routine pagdating sa umaga at gabi, sa may tabi ng building na may lugar din (mag-poop) kung saan nakatira ang soon to be married couple.

Kuwento pa ni Yam kay MJ, “I’ve been loving New York so far. Two months na ako dito and what I celebrate the most is the time that I spend with Miguel. Kasi six years din kaming LDR. Finally we get to enjoy time together, extended time together. Siyempre mahirap ‘yun, kasi ‘yung love language ko is physical touch, so mahirap nang hindi mo siya kasama.”

Samantala, sa isang lugar sa Manhattan New York City gaganapin ang kasal na dadaluhan ng mga kaanak at kaibigan.

Naka-tsikahan namin ang Mommy Bebs Concepcion ni Yam ilang linggo na ang nakakaraan at hindi raw siya makakadalo dahil sa COVID-19 restrictions.

Uuwi naman daw ng Pilipinas sina Miguel at Yam at dito gagawin ang church wedding kung saan doon siya dadalo.