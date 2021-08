Janus del Prado nakatanggap ng death threat: Malapit ka nang matokhang!

MAY death threat na natanggap si Janus del Prado sa social media.

Mukha namang hindi bothered si Janus dahil nakuha pa niyang i-post ang pagbabanta sa kanyang buhay.

“Malapit kana ma Tokhang magpaka naot kana Buang! @janusdelprado.”

‘Yan ang nakalagay sa ipinadalang death threat sa aktor.

“May pa death threat na galing sa kampo nila. Haha! Eto bang mga artistang may ganitong mga fans ang dapat nakikita sa tv at binibigyan ng endorsements.

“Oh well. I guess kung ano yung idol ganun din ang fans. Hintayin ko yang tokhang mo ah. Baka tokwa lang yan,” ang matapang na sagot ni Janus.

Of late ay may mga pasabog na post si Janus sa kanyang Instagram account.

“May bagong show ata kaya nagso-sorry kay B. Sa amin nila Direk at OMC team di ka magsososrry at pinag away away mo kami para lang pagtakpan yung kalokohan mo sa set? Bekenemen.”

Bagama’t walang name, ang tingin ng marami ay si Gerald Anderson ang pinatatamaan niya dahil magtatapos na ang teleserye nitong “Init sa Magdamag.”

“Now you know. Magkaiba ang sawsawero sa idinamay. Oh well. (person shrugging emoji) #sorrynotsorry (face with tears of joy emoji),” say pa niya.

Nagpahayag si Gerald recently na handa siyang mag-sorry kay Bea Alonzo at umaasa siya na sana’y patawarin siya ng dating girlfriend na inakusahan siya ng panggo-ghosting noon.