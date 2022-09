Toni Gonzaga ‘unbothered’ kahit inaayawan ng netizens: They are the reasons why we are here today

“Oh, give thanks to the Lord, for He is good! For His mercy endures forever. Let the redeemed of the Lord say so, whom He has redeemed from troubles/ from the hand of the enemy,” pag-quote ni Mommy Pinty sa bible verse na Psalm 107:1-2.

“Thank you Lord for another blessing! Proud of you Tin ! Godbless netizens and ka maintenance,” dagdag pa niya.

May ilan naman na nagsasabing huwag raw sana itong i-boycott lalo na at maraming mga sellers at iba pang empleyado na konektado sa Shopee ang maaapektuhan rito.

Ngunit mayroon ring mga sellers ang mismong tumatalikod sa naturang app bilang pagkondena sa pagkuha kay Toni bilang brand ambassador.

