Andrea Brillantes, Ricci Rivero nagbuwag na ngyod ba?

Usa sa pinakadakung pangutana karon sa mga netizens mao ang unsa ba gyod ang real score sa relasyon sa aktres nga si Andrea Brillantes ug ang basketbolistang si Ricci Rivero.

Kini human nag-trending ang ulitawo nga mao rag nalink na sa sa beauty queen-politician nga si Leren Mae Bautista.

Nagsugod na ang storya storya kung buwag na gyod ba si Andrea ug Ricci human gi-restory sa ulitawo ang IG story ni Consehal Leren nga ang basketbolista ra pod ang sud niini.

Usa pa, dihang gibisita pod namo ang Instagram sa beauty queen ug consehal sa Laguna nakit-an namo nga nagkuyog silang nagcelebrar niadtong birthday ni Ricci ug nanghatag sila og pagkaon sa mga residente sa usa ka lugar sa Los Baños, Laguna.

Mao gyod nga naglagot gyod ang mga netizens ilabi na gyod ang mga nisuporta ni Andrea tungod kay mao ra gyod og gibinuangan ang dalagita sa iyang boyfriend.

Mao ni ang iyang mga komento sa mga netizens:

“Ewan ko ba pero iritang-irita talaga ako diyan sa Ricci Rivero na yan. Mukhang walking industrial fan sa sobrang yabang umasta. Mukha namang di naliligo. Ngayon, cheater pa pala. Hanap ka ulit ng cross at magnilay-nilay,” matud pa sa usa ka netizen.

Komento pod sa usa pa, “Despite everything, Blythe still chose to keep her mouth shut. She didn’t even throw any hate to Ricci Rivero. Andrea Brillantes deserve to be love. She really has a pure heart.”

SINETCH ITEY ITONG BASKETBOLISTANG GINAMIT PA ANG BLACKPINK SA KANYANG PROMPOSAL PERO CHEATER PALA? CLUE: RICCI RIVERO, matud pod sa usa pa ka netizen.

Sa pagkakaron si Andrea tua pa sa Spain ug wala pay gisulti o gikumpirman kung buwag na gyod ba sila si Ricci.

Abli ang Bandera para sa mga pahayag sa mga kampong naapil sa kani nga isyu.