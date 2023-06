Michael V walang natanggap na offer para maging host ng bagong ‘Eat Bulaga’: ‘Kung magkaroon man, I will STILL DECLINE’

MARIING pinabulaanan ng Kapuso comedy genius na si Michael V ang kumalat na balita na inalok siya ng TAPE Incorporated na maging host ng bagong “Eat Bulaga” sa GMA 7.

Tinawag pa ng komedyante at direktor na “fake news” ang naturang balita kasabay ng pagsasabing hindi rin niya tatanggapin sakaling makatanggap siya ng offer na pumalit kina Tito Sotto, Vic Sotto at Joey de Leon sa “Eat Bulaga.”

Sa kanyang Instagram account, sinabi ni Bitoy na naa-appreciate niya ang mga positive comments mula sa mga netizens pero wala ngang katotohanan ang mga kumakalat na balita about TAPE’s offer.

“WALA po akong natanggap na offer to host Eat Bulaga on GMA 7. At kung magkaroon man, I will STILL DECLINE dahil hindi na po maa-accommodate ng schedule ko at the moment,” simulang paglilinaw ng komedyante.

View this post on Instagram A post shared by Michael V. 🇵🇭 (@michaelbitoy)

“It’s unfortunate na hindi naging maayos ang paghihiwalay ng dalawang kampo and I’m hoping na ma-plantsa na ang gusot.

“Alam ko kasi na in the future, I will appear on both shows for whatever reason and I would like to feel welcome when that time comes,” aniya pa.

Baka Bet Mo: Tito Sotto inaming wala sa plano ang magpaalam sa TAPE, mga ads sa ‘Eat Bulaga’ nag-pull out na rin?

Dagdag pa niya, “Sa mga nagtatanong naman kung ano ang naging DAHILAN NG PAG-ALIS KO dati sa EB, nasagot ko na po ‘yan sa #BitoyStory 11 (around 02:43 mark) originally posted on October 4, 2018 (here’s the link: https://youtu.be/_i_W3u27aNw).

View this post on Instagram A post shared by Bandera (@banderaphl)