Kobe Paras, Erika Poturnak nagkabalikan na nga ba?

COMEBACK is real nga ba sa dating couple na sina Erika Poturnak at Kobe Paras?

Ito ang tanong ng maraming netizens matapos mahuling magkasamang nagbabakasyon sa Siargao.

Sa isang TikTok video na inupload ng netizen, makikitang spotted sa Siargao airport ang dalawa habang kinukuha ang kanilang mga bagahe.

Agad na nag-viral ang naturang video at dahil diyan ay nagsimula na ang espekulasyon ng marami na nagkabalikan na ang dalawa.

Narito ang ilan sa mga komento na aming nabasa:

“Grabeeee. Nagkabalikan na!”

“Oh my God! Comeback is real mga lodi!”

“Comeback era. We saw them at Siargao with their friends.”

As of this writing, apat na araw na ang nakararaan nang i-upload ang nasabing video ng dalawa at umaani na ‘yan ng mahigit 1.8 million views sa TikTok.

Kung maaalala, noong Marso lamang nang kumpirmahin ng ina ni Erika na si Ina Raymundo na naghiwalay na ang couple.

Ayon sa celebrity mom, hindi umubra ang long distance relationship pero ito ay parehong pinagdesisyunan nina Erika at Kobe.

Paliwanag niya, “Basta wala na, yun lang. Hindi nag-work. Long distance does not work.”

“It’s a mutual decision. They’re good, no bitterness, nothing,” aniya pa.

Matatandaang nag-umpisa ang “dating rumors” ng dalawa noong June 2022 matapos ibandera ang sweet photos nila sa social media habang nagbabakasyon sa Bali, Indonesia.

Ngunit muli silang pinag-usapan makalipas ang tatlong buwan dahil agaw-pansin sa netizens na in-unfollow nila ang isa’t-isa sa Instagram.

Noong Setyembre ng nakaraang taon ay binura na ni Kobe ang lahat ng posts niya sa Instagram at hindi na nga niya pina-follow si Erika.

Deleted rin sa IG account ni Erika ang mga litrato nila ni Kobe at wala na rin ang account ng basketball player sa mga pina-follow niya.

Si Erika ay ang panganay na anak ni Ina sa Canadian husband na si Brian Poturnak.

Habang si Kobe naman ay ang bunsong anak ng PBA legend at aktor na si Benjie Paras at dating aktres na si Jackie Forster.

