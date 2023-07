Geraldine Roman nipasidaan sa mga miyembro sa LGBTQIA+ community: Magtinarong ta!

Wa magustuhi sa 1st District of Bataan representative ug advocate sa LGBTQIA+ community ang nalambigitan sa mga miyembro sa komunidad karong bag-o lang.

Sa usa ka Facebook post nihatag ang magbabalaod sa iyang pahayag kabahin sa kontrobersyal nga isyu ni Awra Briguela sa usa ka bar sa Poblacion ug ang “Ama Namin” drag performance ni Pura Luka Vega nga niviral dayon sa social media.

“For the information of everyone, hindi po maaring gamitin ang Sogie Equality Bill upang i-justify o pawalang-sala ang pilit na pagpapahubad ng ibang tao sa isang bar, ang violence, ang paglaban sa autoridad o ang isang walang-galang na drag performance na lumalapastangan sa mga bagay na sagrado,” matud pa ni Roman.

Niingon pa gyod siya nga, “Sa katunayan walang probisyon sa panukalang batas na ito na magpapawalang bisa sa mga kasalukuyang batas ukol sa physical injuries, alarm and scandal, disobedience to authority, direct assault o ang Art. 133 ng Revised Penal Code on offending religious feelings.”

Giemphasize ni Roman nga, ang SOGIE Equality Bill kuno, usa kini ka anti-discrimination bill nga ang katuyoan o tumong niini mao ang malikayan ang di patas nga pagtrato sa trabaho, learning institutions, ug sa mga serbisyo sa gobyerno ug apil niini ang public spaces ug accommodations.

“Paalala din po sa mga miyembro ng LGBT+ Community, always remember that each and everyone of us carries the rainbow flag so dapat let us always do good dahil kapag isang LGBT+ ang nagkamali sa lipunan buong komunidad ang hinuhusgahan.

“Let us not do our own community a disservice. Umayos tayo! (Magtinarong ta!) We have everything to gain if we do good or even better,” matud pa ni Rep. Geraldine Roman isip pagpahinumdum sa LGBTQIA+ community.

Samtang nipagawas pod og pahayag si Luka kabahin sa kontrobersyal niya nga drag performance.

Matud pa niya nga, “I’d like to stress that my drag performance as Jesus was not meant to disrespect anyone. On the contrary, it is a drag art interpretation of worship. I was very intentional of using a specific song and the symbolism to relate the queer crowd with the intersection of queerness and religion.”

