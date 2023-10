Ellen Adarna: Mabuhi ko nga way maluho nga mga butang apan unsaon na lang kung way Jessa Mucho

Niangkon ang kanhi aktres nga si Ellen Adarna nga di niya kaya nga mabuhi kung mawa ang iyang gisaligan nga nanny ni Elias nga si Jessa Mucho.

Sa iyang Instagram stories gishare niya ang hulagway sa passport ug visa ni Jessa.

“I can live without luxurious things but I cannot live without Jessa Mae Mucho,” mao ni ang caption ni Ellen.

Niingon pa gyod siya nga, “The takot of “denied” is real. Thank you Lord! Congrats to us haahah @jessamucho_b.”

Asa sila molarga?

Wa hinoon maklaro kung asa nga nasud nagplano sila si Ellen ug Derek moadto apan klaro kaayo nga ang plano nila nga pakuyogon ang ilang anak ug ang nanny niini.

Sa paagi sa pagsulti sa kanhi aktres, mao rag super close ug super gisaligan niya kini si Jessa.

John Lloyd Cruz sa co-parenting setup nila

Samtang, sa interview sa kanhi karelasyon ni Ellen nga si John Lloyd Cruz, giklaro niini nga hapsay ang ilang co-parenting setup.

Gawas pa niini, nagpasalamat pod ang aktor sa usa nga nibarog isip amahan ni Elias nga mao si Derek.

Matud pa ni John Lloyd, “Saad pa niya, “Sa nakikita ko naman, napakasuwerte ko. Marami diyan, yung similar cases kagaya sa akin, much, much lesser yung time with the child or have a small time sa call.

“Kaya napakasuwerte ko, kaya ako ay nagpapasalamat kay Ellen, kay Derek dahil iniisip nila yung kapakanan ng bata.”

