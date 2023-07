Ellen Adarna mibutyag nga ‘doble’ kun mohatag og sustento si John Lloyd Cruz sa anak nga si Elias

Galante kun mohatag og sustento sa anak ang award-winning actor na si John Lloyd Cruz.

Mao kini ang gibutyag mismo sa iyang kanhi partner nga si Ellen Adarna sa social media.

Sa Instagram Story, adunay question and answer potion ang actress ug usa ka netizen ang na curious kun mohatag ba og sustento ang actor sa ilang anak nga si Elias.

Pangutana sa netizen, “Did JLC support Elias financially?”

Ang maong pangutana dali nga gitubag ni Ellen og nagkanayon kini, “Yes, he does.”

Doble ang ihatag kada buwan

Matud niya, si John Lloyd pa mismo ang nangutana kun pila ang kinhanglan niya nga ihatag.

Gitubag siya ni Ellen nga insakto na ang dyes mil pesos, apan gi doble sa aktor ang iyang ihatag kada buwan.

Dugang ni Ellen, “He asked me how much does Elias need. I gave him a breakdown, just his basic needs and that’s P10,000 max. But he insisted on doubling it.”

“I know he’s more capable of giving more than that, but I told him I cannot accept anything more than P20,000,” matud niya.

Miasoy usab ang actress nga gilimitahan niya ang gipangayo nga sustento sa iyang kanhi partner tungod kay nakahibaw siya nga aduna pud siyay mga obligasyon sa ilang anak.

“And because we’re co-parenting, I have obligations and responsibilities for Elias, so it’s just fair,” matud ni Ellen.

Gibutyag niya, “Anything more than P20,000 for me is just not right because he’s not schooling yet, he hasn’t started school. So that’s just basic needs.”

Kun atong mahinumduman, nagkauyab niadtong 2017 sila si Ellen ug John Lloyd.

Human sa usa ka tuig, gipanganak ni Ellen si Elias ug pag-abot sa 2019, opisyal na nga nagbuwag silang duha.

