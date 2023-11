Coco, Ivana wa ba kapugong sa grabe nga laplapan ug love scene, bawos ba ni sa katong kang Julia og Alden?

‘Nibawos’ ba ang Kapamilya Teleserye King nga si Coco Martin sa grabe pod nga init pod kaayo nga laplapan ug love scene nila ni Julia Montes at Alden Richards sa pelikula nga “Five Break-Ups and a Romance”?

“GUMANTI” nga ba ang Kapamilya Teleserye King na si Coco Martin sa umaatikabong laplapan at love scene nina Julia Montes at Alden Richards sa pelikulang “Five Break-Ups and a Romance”?

Makakurat gyod ang natan-aw namo nga mga pasabog sa trailer sa “FPJ’s Batang Quiapo” nga gibidahan nila ni Coco ug sa iyang bag-o nga leading lady nga si Ivana Alawi.

Gawas pa sa mga “buwis-buhay” ug “pamatay” nga action scenes, sigurado gyod nga istoryahan pod ang grabe nga mga kissing ug sex scenes ni Coco ug Ivana sa mga sunod pa nga episode sa “Batang Quiapo.”

Magsugod na karong gabii, Nobyembre 6, ang bag-o nga yugto sa series ug makit-an sa bag-ong trailer nga naka-post sa Facebook page sa Dreamscape Entertainment, nga kinahanglan atangan sa mga viewers all over the universe daw.

Sakto ba ang gisulti ni Coco sa Kapuso action-drama prince nga si Ruru Madrid nga magkita ug magistorya sila sa pagpangandam sa tanan nga production ang pasugod sa bag-o nila nga katapat, ang “Black Rider” sa GMA 7.

Sa una ra sila nagkabanggaan si Coco ug Ruru sa panahon nga nagkaparehas sa pagere mga usa ka tuig ang nilabay ang “Lolong” sa GMA ug ang “FPJ’s Ang Probinsyano” sa GMA 7.

Samtang, nakurat ang mga netizens nga nakatan-aw sa “laplapan” ug bed scenes ni Coco ug Ivana sa trailer sa “Batang Quiapo” bilang si Tanggol ug Bubbles.

Human sila nakig-away ug nakigpinusilay sa mga pulis samtang niikyas ug napadpad sa usa ka probinsiya kung diin didto sa sila niistar.

Ug sa usa ka bahin sa trailer makit-an didto ang mga intimate scenes nina Coco ug Ivana na abi nimog nahinamhinam sa paghigugma sa usag-usa. Parehas god nga palaban ang mga love scenes sa duruha.

Matud pa sa usa nga nikomento, mao rag nibawos daw si Coco sa iyang partner nga si Julia Montes nga game na game pod nga nakighawok ug sa love scene niya ni Alden Richards sa “Five Breakups and a Romance”.

Mao ni ang mga comments nga nabasa namo sa social media

“Ang sarap… Ay este magaling pala.”

“TANGGOL AND BUBBLES FOR THE WIN!”

“Iba ka talaga Coco Martin, tanggol.”

“Sinulit si Ivana sa bakbakan hahaha.”

“Wow im so excited to watch the new chapter. Ang galing mo tanggol wt bubles im sure mataas na naman rating.”

“Sinulit naman ni Coco si Ivana sa bakbakan hahahaha.”

“Wow kagaling ni bubbles @ivanaalawi grabe…pangarap nya talaga yan na maka partner c tanggol.”

“Grabi walang paglagyan sa sobrang ganda pang Hollywood sa action.”