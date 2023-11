Heart nisulti nga OK na OK sila ni Marian: ‘Ayoko na ng kaaway…real queens support each other!’

Most requested karon sa mga fans sa GMA 7 nga unta magkauban sa usa ka dako nga proyekto sila si Heart Evangelista ug si Marian Rivera.

Sure na sure man god kuno sila nga dako gyod nga hit kung magkauban sila sa usa ka teleserye o pelikula kaning duha ka reyna sa Kapuso Network.

Ilabi na karon nga si Heart mismo ang nisulti nga wa isyu nga giatubang nilang duha ug hapsay ra ang ilang relasyon isip mga higala.

Basin Bet Ni Nimo: Netizens nag-away tungod sa namintana nga boobs ni Heart

Wa silay problema ni Marian

Matud pa niya, nga wa gyod silay problema sa wifey ni Dingdong Dantes ug naa lay mga tawo nga nanghilabot sa ilaha ug nagsabwag og malisyosong mga chika mahitungod nila.

Gipasabot sa global fashion icon nga di siya magpainterview kabahin sa mao nga isyu kuno nila ni Marian tungod kay, “I don’t want it to be anything that’s for publicity. Something like that should be from your heart.”

View this post on Instagram A post shared by Heart Evangelista (@iamhearte)

Basin Bet Ni Nimo: Marian Rivera’s viral TikTok shakes up the Internet with 76 million views

Heart: Queens should always be supporting queens

Sa interview sa GMA ni Heart, nisulti kini nga dugay na silang okay ni Marian ug daghan pod silang mga mutual ug common friends.

“Marian and I, we’ve always liked each other. And it’s a true testament that you know, queens should always be supporting queens.

“Okay kaming dalawa as individuals, and so I guess it’s just a matter of time,” matud pa niya.

“Mahal mo siya, mahal mo ‘ko. Ibig sabihin, okay kami as individuals and I guess it’s just a matter of time. And honestly, I really appreciate her. She has a very strong character, but I really appreciate her kindness and just her heart,” matud pa ni Heart kabahin ni Marian.

Basin Bet Ni Nimo: Ruffa sa magiging dyowa: Ayoko na yung, ‘Saan ka? Saan ka pupunta?’ Oh my God, please…I don’t want stress!

It’s people that makes it worse

Niingon pa si Heart, “Ayoko na ng kaaway, honestly. Real queens support each other. It’s a testament that it’s really the people around us that makes things bad.”

View this post on Instagram A post shared by Marian Rivera Gracia Dantes (@marianrivera)

“Sometimes that person’s not our real enemy. It’s the people around that makes it worse. So, I’m happy,” matud pa sa aktres.

Baka Bet Mo: Aktres iwas-iskandalo kaya binura ang IG account, baka itigil ang suporta ng dyowang aktor

Proyekto nga kauban sila

Sa pangutana kung posible ba nga magkuyog sila sa usa ka proyekto, niingon si Heart nga, “I think for me, what’s important is in the real world, we’re okay. And that for me, is a true queen.”

Ang pinakaulahi nilang pagkauban ni Heart ug Marian kay kadtong 2011 comedy film nga “Temptation Island,” jung diin kauban pod nila si Rufa Mae Quinto, Lovi Poe Solenn Heussaff ug Tom Rodriguez.

Basin Bet Ni Nimo: Heart Evangelista enters ‘new era’ with husband Chiz Escudero: ‘Finally on the same chapter’