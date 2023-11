Netizens nag-away tungod sa namintana nga boobs ni Heart

NAG-AWAY ug grabeng lalis sa mga netizens sa dihang nag-post ang Kapuso actress nga si Heart Evangelista ug mga bag-ong litrato sa Instagram.

Nahimong mainiton ug personal na ang tinubagay sa mga IG followers ni Heart sa ilang pagpahayag sa ilang opinyon mahitungod sa mga litrato sa misis ni Sen. Chiz Escudero.

Ang mga nahisgotang mga litrato gituhoan nga mga behind-the-scene o BTS gikan sa usa ka pictorial nga gihimo sa aktres ug fashion icon sa Paris, France.

Partikular na nakakuha ug sandamakmak nga likes ug comments ang litratong gi-share ni Heart diin makita nga milugwa ang usa sa boobs niini.

Sa maong litrato, makitang naglingkod si Heart nga naka-topless samtang naggunit sa iyang tumbler nga dunay sulod nga kape. Dinhi na nangilog ug eksena ang side boob ni Heart nga maoy gitripan sa mga netizens.

Daghan ang nakadayeg sa mga manindot nga litrato sa misis ni Sen. Chiz apan daghan usab ang nang-body shame ug nang-okray sa nag-hello na dughan ni Heart. Matod pa sa uban, ang lakas daw ng loob ni Heart, e, peke naman daw ang kanyang boobs.

“Ganun pala hitsura ng peke boobie malayo sa katotohan.”

“Halatang nagpagawa breast, [‘di naman] sya malaki breast dati.”

“Kung kelan pa kwarenta na si @iamhearte saka pa sya nagpaka daring laswa tingnan hindi bagets!”

“Parang lumaki po ms. Heart?”

Apan nagkanayon usab ang usa ka follower sa aktres nga mibadlong sa ubang fans, “Hahahhaha you guys are so gigil with my comment? Does it [hurt] that im just stating that it’s obviously gawa? I am not a hater of heart, in fact i used to love her, its just that some of her vlogs she stated that nothing was retoke on her but this is so obvious na gawa coz she is flat before, theres no prob on nagpaparetoke.”

Nagkanayon usab ang usa ka judgmental nga netizen, “Lols, she gone wild!!”

Gireplayan usab dayon siya ni Heart ug, “At some point we gotta let our hair down (fire emoji).”

Gitabangan usab sa ubang fans ang nahisgutang basher ug giingnan nga wala kini pakialam kung ibuyangyang man sa aktres ang iyang dughan sa mga pictorial niini tungod kay wala man kunoy dautan nga gibuhat si Heart.

Kahinumduman nga gibirahan usab ni Heart ang mga tawong nag-ingon nga nagpa cosmetic surgery .

Matod pa ni Heart, “Never done anything to my face. My eyes nose etc were made by God. I swear. I have nothing against it in fact am for it if ikagaganda mo. I just hate the idea that some people think I’m lying.”

Nagkanayon usab si Heart sa iyang Instagram Story, nga iya nang gitangtang ang maong litarto diin nakita and parte sa iyang dughan tungod kay nigrabe na kuno ang away sa mga netizens.

Sey ni Heart sa kanyang post, “I didn’t know my side boob would cause fighting. Lol!

“I am flattered. But para wala na away archived na muna mga siisssyyy,” ang giingon pa ni Heart.

