Michelle Dee: Mobalik sa showbiz human sa iyang Miss Universe journey

Human sa iyang Miss Universe journey mobalik gyod sa kalibutan sa showbiz ang beauty queen-actress nga si Michelle Dee.

Gikumpirma ni niya mismo sa iyang X (kanhi Twitter) account karong bag-o lang.

Matud pa ni Michelle, usa ka espesyal nga role ang iyang iperform sa usa ka show.

“Joining a show soon with a very ‘special role.’ Any guesses?” matud pa niya sa iyang post.

Niingon pa gyod siya nga, ““Clue: ala-Freya.”

Basin Bet Ni Nimo: Michelle Dee wagi bilang Best in National Costume, Miss Universe binatikos ng Pinoy fans

Joining a show soon with a very “special role”. Any guesses? Clue: ala-Freya — MMD (@michellemdee) November 23, 2023

Kung mahinumduman ninyo, ang pinakaawahi nga karakter nga gidala ni Michelle kay ang “Freya” sa GMA series nga “Mga Lihim ni Urduja.”

Mao ni ang pipila nga mga nabasa namo sa comment section:

“I’m sure it’s Black Rider! Bagay sayo pero sana hindi ka member ng Golden Scorpion. Hahaha”

“Blackrider or encantadia…Or GL SERIES WID ANN [emojis]”

“MGA LIHIM NI URDUJA S2? [shocked emoji]”

“It’s gonna be Encantadiaaaaaaa!”

Sa miaging Nobyembre 25 kay nakauli na sa Pilipinas si Michelle human nilabay ang usa ka buwan sa El Salvador.

Mahinumduman nato nga nakaabot sa Top 10 finalists ang atong pambato sa Miss Universe 2023 competition, apan upat ka special awards ang nauli niya.

Apil niini ang Spirit of Carnival Award, Miss Universe’s fan vote, Voice for Change gold award ug Best National Costume.

Sa 2021 nakuha ni Michelle ang iyang pinakauna nga acting award nga “Best New Movie Actress of the Year” sa 36th PMPC Star Awards for Movies.

“Yan ay dahil sa mahusay niyang pagganap sa pelikulang “Because I Love You.”

BASAHA POD NI

Miss Universe’s biggest controversies in its history

Miss Universe 2023 judge Iris Mittenaere says Michelle Dee was in her Top 5