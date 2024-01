Ryan gipabilib ang ubang celebs sa ‘DIY’ nga pag-ibot sa ngipon ni Luna

Daghang ang nalingaw sa gipakita nga pagka “DIY” (do-it-yourself) dentist sa TV host-actor nga si Ryan Agoncillo.

Napa wow ang mga netizens apil na ang iyang mga kauban nga celebrities sa iyang pagtangtang sa hingo na nga ngipon sa ilang anak ni Judy Ann Santos nga si Luna.

Kini human gi-post ni Ryan sa iyang social media ang video clip sa iyang pag-ibot sa ngipon ni Luna samtang gisabak kini ni Judy Ann.

“Parental dentistry: check (check) vid by Ats,” caption ni Ryan sa iyang Instagram post.

Makita sa maong video nga mura og relax ra kaayo si Luna samtang gihigtan sa iyang daddy ang iyang ngipon.

Kasagaran nga gamiton sa DIY nga pag-ibot sa ngipon ang nipis nga pisi o hilo nga pangtahi.

Sobra milyon na ka likes og views ang nakuha sa video ni Ryan sukad kini na post sa iyang social media. Gatusan na usab ang mihatag sa ilang kumento sa maong video.

Mipaabot sa iyang pagdayeg sa iyang bana si Judy Ann nga nagkanayon, “Good job daddy!”

Si Angelica Panganiban miingon, “Ay alam ko na kung san ko dadalin si Bean sa mga darating na taon.”

“Omggggg!!! Will be booking our appointment when the time comes, Doc Ry!!!” sey ni Iza Calzado.

Mi-hirit si John Arcilla, “Galeng ng dentista ah!”

“Yaaaaaaaas!!!! She told me it was moving yesterday and wanted to do the door thing hehe!” matud ni Ciara Sotto.

Si kanhi senador Kiko Pangilinan miingon, “Tooth fairy where are you?”

Si Luna ang kamanghuran nga anak nila ni Ryan og Judy Ann. Iyang gisaulog ang iyang ikawalo nga adlawng natawhan niadtong Enero 8.

Apil usab sa mga anak sa celebrity couple sila si Yohan ug Lucho.

