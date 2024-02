Jessy Mendiola ug Luis Manzano magpaksal sa simbahan

Mipahibaw si Jessy Mendiola nga magpakasal sila pag-usab sa iyang bana nga si Luis Manzano ug pagahimoon na kini sa simbahan.

Apan wala na siya mosulti sa uban pa nga detalye sa ilang giplano nga church ug destination wedding sa iyang interview kauban ang entertainment journalist nga si MJ Felipe.

Gi-share ni MJ ang maong interview sa iyang X (formerly Twitter) account niadtong Sabado, Pebrero 3.

Makita usab sa YouTube channel ni Manila Standard editor Nicki Wang nga miingon si Jessy nga nagpatabang sila sa pagplano sa ilang umaabot nga kasal sa celebrity wedding ug events planner nga si Amanda Tirol.

“Actually, chill bride ako eh. Bride-chilla ako eh. Kung alam mo ‘yung feeling na mas maganda, you give [the wedding coordinator] a chance to decide, Ms. Amanda Tirol. Everything’s coming together soon,” sey ni Jessy.

Midugang si Jessy nga gusto niya nga mahimong espisyal para kaniya ug sa iyang pamilya ang iyang pagpakigbinayloay og “I do” kang Luis.

“I’m happy na finally, magkakaroon kami ng wedding na nand’un ‘yung buong family and [nandyan na si] Lord. Kasi civil wedding lang ‘yung last time. ‘Yung family ko kasi at the time was in Japan tapos ‘yung Dad ko, nasa Lebanon,” matud niya.

Dugang ni Jessy nga mapasalamaton kaayo siya kang Luis tungod kay gisiguro niini nga naa na ang iyang pamilya aron mo saksi sa ilang church wedding.

“Ang sweet nga ni Luis kasi sabi niya, I think [we] should have a wedding na [nand’un ang family mo]. So finally, nandito na ‘yung side ko of the family. Mame-meet na nila ‘yung mother-in-law ko, father-in-law ko, Tito Ralph [Recto], and si Rosie. Exciting talaga,” sey niya.

Unang gikasal sila si Jessy ug Luis sa usa ka intimate kaayo nga seremonyas niadtong Abril 2021. Nanganak si Jessy sa ilang kamaguwangan nga si Isabella Rose niadtong Disyembre 28, 2022.

