Jessy dunay COVID, nagpasalamat kang Luis sa pag-atiman kang Baby Peanut

Naka isolate karon ang celebrity mom ug aktres nga si Jessy Mendiola human kini magpositibo sa COVID-19.

Sa iyang Instagram Stories, gipakita niya ang hulagway sa iyang bana nga si Luis Manzano nga mao una ang nag-atiman sa ilang anak nga si Rose o si Baby Peanut.

Matud sa aktres nga mapasalamaton kaayo siya sa pag-atiman ni Luis sa ilang anak.

“Thank you for taking care of her papa @luckymanzano [red heart, folded hands emojis],” sey ni Jessy sa iyang caption.

Midugang si Jessy nga galisud kaayo ang iyang kahimtang karon tungod kay dili niya makabonding ang iyang pamilya.

“It’s so hard not to be with you guys, but momma has to isolate first [folded hands emoji].”

Gi-awhag usab sa aktres ang publiko nga padayon nga mag-amping ug mag mabinantayon, “Covid is still very much around guys! Ingat.”

Ikaduha na ka higayon nga gitaptan og COVID si Jessy.

Una siya nga naigo sa COVID-19 niadtong mabdos pa siya kang Baby Peanut nga nahimo nga nihungdan sa iyang grabe nga kabalaka.

“I never thought I would get it while 5 months (and 3 weeks) pregnant,” sey pa niya.

Dugang niya, “Sa mga preggy mommies/ladies, I’m sure makaka-relate kayo dito…ang hirap pala talaga magkasakit kapag alam mong may dinadala ka sa iyong sinapupunan hindi dahil sa sarili mo, pero dahil magaalala ka talaga para sa baby/anak mo at siyempre para sa asawa mo.”

Gipanganak ni Jessy si Baby Peanut niadtong Disyembre 2022. Apan pagka Enero 7, 2023 na nila gipakita ni Luis sa publiko ang hulagway sa ilang unang anak nga si Isabella Rose Tawile Manzano.

Gikasal sila si Luis ug Jessy niadtong 2021.

RELATED STORIES

Luis Manzano, Jessy Mendiola ready for second baby?

Jessy Mendiola reflects on challenges of motherhood: It’s okay to cry, ask for help

Jessy Mendiola excited na nga mo-balik sa showbiz sa 2024

Luis Manzano, Jessy Mendiola tie the knot