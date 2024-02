Luis gisorpresa si Jessy sa pagpropose og usab usa pa ang Palawan wedding

Nilabay ang usa ka semana kapin sa ilang second wedding ug gibandera dayon sa magasawa nga Luis Manzano ug Jessy Mendiola ang prenup video nila.

Didto gireveal nga nihimo si Luis og wedding proposal para sa iyang asawa.

Basin Bet Pod Ni Nimo: Luis sinorpresa si Jessy bago ang Palawan wedding, nag-propose ulit

Pinaagi sa YouTube video nga dunay title nga “Luis & Jessie and Rosie,” matan-aw nga nagbarog ang duha sa may baybayon unya kalit lang niluhod ang TV host.

Matud pa ni Luis ni Jessy, “Because I never really got to propose to you, ‘di ba? That’s why…,” ug diha gipagawas sa aktor ang singsing ug nangutana dayon nga, “Wowow, will you marry me?”

Makit-an nga naemosyonal ang aktres apan nakahimo pa kini nga mangomedya, “No, charing!,” apan gibawi dayon niya kini ug nisulti nga, “Of course!”

Basin Bet Pod Ni Nimo: Jessy nakiusap sa haters: Sana ‘wag nating i-crucify ang isang tao dahil lang mali yung sinabi niya

Human ang tam-is nga “yes,” gisulti pod dayon ni Luis ang iyang pagkahigugma sa iyang misis.

Niingon siya nga, “Ilang years na tayo but tomorrow is a new day for us.”

“Thank you for considering me to spend the rest of your life with you. And I would do it over and over again with you,” matud pa sa mensahe niya sa aktres.

Kung makahinumdum mo, una nga naengage ang celebrity couple niatong 2020 human nilabay ang upat ka tuig nga pagkarelasyon nila.

Duna pa gani isyu niadto sa engagement ring ni Jessy human nireklamo ang usa ka local jewelry maker tungod wa daw siya hatagi og credit sa gisul-ob nga singsing sa celebrity mom.

Basin Bet Pod Ni Nimo: Jessy Mendiola excited na nga mo-balik sa showbiz sa 2024

Wa man lang kuno namention sa couple ang “original creators” sa ilang engagement ring nga gipistahan kaniadto sa social media ug mga news and entertainment websites.

Matud pa sa Radiant Jewelry nga, gikinahanglan kuno nila nga ipahibawo sa publiko ang kamatuoran human nga ilang nabalitaan nga ang gihisgotan nila ni Jessy ug Luis nga nihimo sa singsing kay ang Manila Diamond Studio, kung diin endorser ang aktres.

Nipasabot hinuon si Luis kabahin niini ug nisulti nga gikan sa Radiant Jewelry ang main stone, apan daghan sila nga gipabuhat nga add-ons ug design sa Manila Diamond Studio.

Sa 2021 nagcivil wedding ang duha sa usa ka luxury resort sa Lipa, Batangas.

Human nilabay ang usa ka tuig kay giblessan sila og gwapa nga anak nga si Rosie o mas ilado isip si Baby Peanut.

Niadtong Pebrero 15 pod nahitabo ang ilang second wedding sa usa ka simbahan sa Coron, Palawan.