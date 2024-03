Gal Gadot nanganak sa iyang 4th baby, mga fans nakuratan

Gisurprisa sa ‘Wonder Woman’ star nga si Gal Gadot ang iyang mga fans human niya gibandera ang pinakabag-o nga myembro sa ilang pamilya – ang iyang ikaupat nga anak nga si Ori.

Sa iyang Instagram, mipost si Gal og hulagway nga kuha sa ospital, kauban ang iyang bana nga si Jaron Varsano ug ang ilang baby girl.

Mipahibaw usab si Gal nga dili sayon ang iyang pagmabdos kang Ori.

“My sweet girl, welcome. The pregnancy was not easy and we made it through,” sey ni Gal sa iyang IG post.

Sa maong post, iya usab nga gipasabot kun ngano nga Ori ang ilang nahuna-hunaan nga ipangan sa ilang pinakabag-o nga baby girl.

“You have brought so much light into our lives, living up to your name, Ori, which means ‘my light’ in Hebrew. Our hearts are full of gratitude,” sey ni Gal.

Dugang niya, “Welcome to the house of girls. Daddy is pretty cool too.”

Sa comment section, daghan sa iyang mga fans ang mipakita sa ilang kakurat tungod kay wala sila makahibaw nga nagmabdos diay si Gal.

Wala pud gipahibaw sa Hollywood actress ug kanhi beauty queen nga nagmabdos diay siya. Gani, grabe ka aktibo ang aktres sa showbiz sa milabay nga mga buwan.

Katapusan siyang nakita sa publiko atol sa red carpet premiere sa pelikulang “Barbie” niadtong Hulyo.

Migawas usab ang iyang pelikula nga “Heart of Stone” sa Netflix sa buwan sa Agosto.

Sa usa ka interview niadtong 2022, nahisgutan ni Gal nga ganahan siya nga mapun-an pa ang iyang mga anak.

“I love giving birth,” matud niya.

Dugang niya, “I would do it once a week if I could. It’s so magical. And I always take epidurals, to be fair, so it’s not so painful. Just the moment you feel like you’re creating life, it’s incredible.”

Apan miangkon usab siya, “pregnancies are hard for me. I feel sick and have migraines. I’m not in my element.”