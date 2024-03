‘It’s Showtime’ makita na sa GMA 7, matud ni Ogie Diaz

Ang programa nga “It’s Showtime” kuno ang mopuli sa nabakantihan nga noontime slot sa GMA 7 nga kanhi giokupa sa “Tahanang Pinakamasaya” sa TAPE Inc., matud sa showbiz reporter nga si Ogie Diaz.

“Tatlo na ang nakakausap ko na iisa lang ang sinasabi. Mukhang totoo ngang ang ‘It’s Showtime’ na ang ookupa ng noontime show ng GMA 7 na iniwan ng ‘Tahanang Pinakamasaya,’” sey ni Ogie sa iyang Ogie Diaz Showbiz Update nga migawas sa iyang YouTube channel niadtong Biyernes, Marso 15.

“Ang sabi ay hintayin na lang daw natin ang formal announcement,” dugang ni Ogie, kinsa miingon nga wala pay giluwatan nga pamahayag ang ABS-CBN ug ang “It’s Showtime” sa maong kalambuan sa pagkakaron.

ALSO READ: ‘It’s Showtime’ back on air after 12-day suspension

Nagsugod ang mga hungihong mahitungod sa paglugwa na unya sa “It’s Showtime” sa noontime slot sa GMA 7 human sa cryptic remark nga gibuhian ni Vice Ganda sa ilang programa niadtong Marso 12.

“[Let’s] manifest the best days! The best days are coming!” sey ni Vice nga midugang, “Every day dapat nagho-hope tayo that the best days are coming.”

ALSO READ: ‘It’s Showtime’ hosts bond in Hong Kong amid 12-day suspension

Midugang si Vice, “Kahit anong ganda ng araw natin, may igaganda pa ‘yan bukas. May ibobongga pa ‘yan sa mga susunod na araw, susunod na buwan. Kumapit lang kayo dahil bonggang blessings at answered prayers ang matatanggap natin.”

Ang “It’s Showtime” makita karon sa second free-to-air channel nga GTV sa GMA Network.

Nabakante ang noontime slot sa Kapuso Network human medisisyon ang TAPE Inc. nga hunongon na ang ilang noontime show nga “Tahanang Pinakamasaya” tungod sa mga “unwanted circumstances.”

Isip hulip, gilusad dayon sa GMA 7 ang “Lunchtime Movie Hits” nga mao karon ang temporaryo nga nag okupa sa ilang noontime slot.