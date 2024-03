Semana Santa: Tradisyon, uban pang gibuhat sa mga celebrity karong panahona

Kada Semana Santa gibatasan na nga buhaton sa mga Pilipino ang uban nga mga tradisyon para pagpasidungog sa mga sakripisyo nga gibuhat ni Jesu-Kristo sa tanan nga katawhan.

Para sa mga Katoliko, kini ang usa sa mga pinakaimportanteng okasyon nga mopakita sa pagsalig sa pamaagi sa pagampo o pagbuhat sa mga prusesyon.

Ang Holy Week (Semana Santa) karong tuiga kay sa Marso 24 (Palm Sunday) hangtod sa Marso 31 (Easter Sunday).

Nainterview sa BANDERA ang ubang nga mga sikat nga artista para mahibaw-an unsa ang ilang mga ginabuhat ug tradisyon kada moduol na ang Mahal Na Adlaw.

Barbie Forteza

Matud pa sa aktres nga si Barbie Forteza, wa silay tradisyon nga buhaton, apan kini hinuon ang panahon nga mamawi gyod siya sa iyang pamilya para makabonding.

“I always make sure – kasi wala naman talagang work kapag Holy Week na I get to spend time with my family. ‘Yung time na hindi ko naibibigay sa kanila kasi busy ako sa trabaho, talagang pinagkakasya ko sa Holy Week na talagang na-e-enjoy naman namin,” matud pa niya.

Niingon pa siya nga, “We usually stay at home and spend time together.”

David Licauco

Para pod sa Kapuso heartthrob nga si David Licauco, kada tuig sila magbisita Iglesia sa iyang mga pamilya.

“We usually go to seven churches from Quezon City to Pasig to Makati and then we end up to Tagaytay. So ‘yun ‘yung usual na tradition namin ng family,” matud pa sa aktor.

Sa dihang gipangutana pod siya kung unsa ang iyang sakripisyo nga ginabuhat kada Semana Santa.

Mao ni ang tubag niya, “I try not to eat pork, I try not to eat meat, ayun.”

Miggy Jimenez

Wa poy buhaton ang aktor nga si Miggy Jimenez, basta ang importante kuno kay kuyog niya ang iyang pamilya.

“I wanna go to the beach sana or mag-travel pero parang walang time kasi nagpe-prepare din. So basically, bahay nalang siguro,” matud pa niya.

Nipasabot siya nga, “Ako, okay na ako doon basta kasama ko ang family ko and malaking bagay na po ‘yung pahinga.”

Gabby Eigenmann

Parehas ni Miggy, wa poy plano nga molakaw ang aktor nga si Gabby Eigenmann, ilabi na kuno nga busy sila sa iyang half-sister nga si Andi sa dihang namatay ang ilang mama.

“Usually, we’re out of the country,” nitubag si Gabby sa pangutana niya.

“Pero medyo hectic lang ‘yung schedule. Hindi kami nakapag-plan ahead because of ‘yun nga on what happened weeks before [Holy Week], so hindi na muna namin pinagtuunan ng pansin ‘yung gagawin namin sa Holy Week,” matud pa niya.

Niingon pa ang aktor, “Pero if ever naman kapag may mga last minute planning, baka dito dito lang. We don’t know if we can fly kasi nga puno na ‘yan eh, lalo na pag Holy Week. But most definitely, kasama ko lang ang pamilya ko. So kami-kami lang.”

EA Guzman

“Every year naman, nag-out of town kami and this year, ganun din ang gagawin namin,” matud pod sa aktor nga si EA Guzman.

Karon nga tuig kuno kay magbonding siya sa iyang pamilya sa Batangas.

“Para sa akin, yearly na talaga siya kasi ‘yun ang time ko with the family, the whole time, especially kay mommy. So ayun, sa Batangas kami this Holy Week,” matud pa sa ng aktor.

Baron Geisler

Di parehas sa mga ginabuhat kaniadto ni Baron Geisler, karon moistar lang kuno siya ug ang iyang pamilya sa iyang balay.

“‘Yung tradisyon namin ng mommy ko, every year pupunta kami ng Bicol kasi taga-Bicol kami. Para mag-prusisyon,” matud pa niya.

Nichika pa siya nga, “Sobrang religious kami before, but now nagbago na, we’re more on kahit sa bahay lang kami, bond lang with the family –talk and eat our hearts out and enjoy each other’s company.”

Jayda Avanzado

Para sa singer-actress nga si Jayda Avanzado, simple lang ang kasagaran nga ginabuhat nila kada Holy Week.

“My parents and I were Christians, so we definitely take a moment to reflect on the word of God and just spend time with each other as a family since that’s also what it is about,” matud pa niya sa interview.

Sa pagkakaron kuno kay wa pa siyay nahibaw-an kung unsa ang plano nila sa iyang mga celebrity parent nga sila si Jessa Zaragoza at Dingdong Avanzado.

“Kasi parang sobrang busy din kami, like, lahat kami ngayon ay may kanya-kanyang schedules,” matud pa niya.

Cristine Reyes

“Tradisyon namin during Holy Week, usually, talagang ang gusto lang ng mommy namin is to stay home lang talaga and reflect, time to pray,” niingon ang aktres nga si Cristine Reyes.

Nishare pa siya nga, “Pero kasi minsan ‘diba pag sa busy work life, ‘yun lang ang nakukuhang schedule para magbakasyon with the family, so minsan we go out-of-town or out-of-the-country, pero usually talaga sa bahay lang talaga.”

Kokoy de Santos

“Ang nakasanay talaga namin, pupunta kami sa probinsya namin sa Quezon, pero ‘yung this year, baka bahay lang kami. Sa bahay kami magninilay-nilay kasama ‘yung pamilya ko,” matud pa ni Kokoy de Santos.

Niingon pa siya nga, “‘Yung Bisita Iglesia, parang matagal na ‘nung huli pero nakasanayan na ‘yun ng pamilya eh. Ako ‘nung bata ako, laging ganun. Pero last ko siguro, parang pre-pandemic pa eh.”

Rayver Cruz

Mao rag makabasyon pod ang aktor nga si Rayver Cruz tungod matud pa niya nga duna nay naplano nga magkuyog sila sa iyang igsuon nga si Rodjun

“Palagi lang kami nag-out of town nila ni Rodjun and ang alam ko, nag-set sila ngayon. So makakasama pa ako bago mag-Canada,” matud pa niya.

Ronnie Liang

Bisan busy sa iyang serbisyo isip usa ka sundalo, gishare ni Ronnie nga pirmi sila mobakasyon sa beach kada Holy Week.

Parehas ni EA, moadto pod kuno sila sa Batangas karong tuiga.

“Usually, pumupunta kami sa dagat. Sa Batangas [kami] this Holy Week…hanggang Holy Saturday,” niingon si Ronnie.

Nipasabot siya nga, “Pero pag may emergency, ang sundalo kasi 24/7 so pupuntahan ko, pero sila (family) andoon lang [sa Batangas].”

Paghuman sa sakripisyo nga ginabuhat kada Semana Santa kay hindi na kini bag-o para sa singer-actor tungod kada adlaw pod kuno niya ni ginabuhat.

“Actually, araw-araw nagsa-sacrifice ako. Hindi kasi ako kumakain masyado ng gabi at almusal,” nichika pa siya.

Niingon pa siya nga, “Tapos hindi ako mapag-baboy, puro isda ako [at] manok. Tapos ‘yung manok walang balat. Puro tubig. Wala akong night life, wala akong bisyo.”