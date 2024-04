Team Alden vs Team Jericho nagpalabwanay: Kinsa ang makadaog nila ni Kathryn?

Kung dunay nagduso nga magkauyab sila si Kathryn Bernardo ug si Alden Richards, duna pod ang magship sa mga fan nila ni Kath ug ni Jericho Rosales.

In fairness, tinuod gyod nga buhi kaayo karon ang pagpalabwanay sa Team Alden ug sa Team Jericho sa social media diin nagiya iya og pakitang gilas para makuha ang atensyon sa ex-girlfriend ni Daniel Padilla.

Basin Bet Pod Ni Nimo:

Jericho Rosales sings ‘Ang Huling El Bimbo’ at Kathryn Bernardo’s party

Kathryn swak na swak sa remake sa Marimar; Alden bagay nga Sergio

‘KathDen’ nisaka human gikugang ni Alden Richards si Kathryn Bernardo og bouquet

Karong miaging adlaw, niusab og kuha si Echo sa atensiyon sa mga netizen tungod sa pagflex niya sa iyang toned ug hunky body nga nakuha sa pagbakasyon niya sa usa ka beach sa El Nido, Palawan.

View this post on Instagram A post shared by Jericho Rosales (@jerichorosalesofficial)

In fairness pod, gitawag pod siya nga may dugo nga bampira tungod bisan edad edaran na mao rag wa gyod siya motiguwang.

Gikumpara siya sa uban nga mga fan sa alak nga kung magkadugay magkalami kini ug mas yummy pa.

“Grabe, bakit parang di tumatanda si Echo? Actually ‘yong batch nila. Even Diether Ocampo and Piolo Pascual, ganiyan din.”

Basin Bet Pod Ni Nimo:

Daniel, Andrea barag na barag sa netizens matapos umamin si Kathryn; fans ni Ricci nanukso

Bakbakang Team Alden vs Team Jericho: Sino ang magwi-win kay Kathryn?

Kathryn super maalagang kaibigan, mahilig magpadala ng pagkain: Gusto kong ma-feel nila na nandiyan lang ako for them

“Hala grabe bakit ang sarap pa rin ni Echo hahahaha.”

“Vampire ata to, never gets old hayyy location pls?”

“Hi to my ultimate forever crush!”

“Lalo mo pinapainit sa pilipinas papa echs.”

Dunay mga netizen nga na-curious kung kinsa ang kuyog sa award-winning actor sa maong beach diin nagvideo siya sa iyang kaugalingon.

Matud pa sa mga fan nga, basin kuno si Kathryn ang kadate ni Echo sa Palawan.

View this post on Instagram A post shared by Bandera (@banderaphl)

“Sana kayo ni Kathryn ang endgame!”

“Ikaw nalang at s kath kuys”

“Ay akala ko lalabas si Kath. eme”

“Bagay kayo ni Kathryn!”

“Hmm I think he’s bagay naman with Kath for just a movie, maybe a masculine kind of mature role. I would love it to watch if ever but I think typical filipino viewers are not ready pa to watch Kath for mature roles with ofcourse a mature man like Echo. And also we don’t forget Alden bagay din naman siya kay Kath actually, any of the two is pasok for me as a viewer and a fan of them.”

Apan siyempre, di pod magpapildi ang Team Alden nga feeling nga naka-score na nga bongga na bongga tungod sa viral sweet photos sa duha nga nakuha sa nahitabo nga post-birthday celebration sa aktres kuyog ang iyang mga suod nga mga higala.

Nituo sila nga dunay something ang duha ilabi na nga duna kunoy couple ring nga nakit-an nga gisul-ob nila