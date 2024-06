Janice de Belen: Walay divorce? ‘Criminalize infidelity’

Si Janice de Belen nipalakbit sa posibilidad nga ilegalize ang divorce sa Pilipinas — nga nagpadayon nga topic sa mga mainit nga debate — samtang nidayag sa iyang tawag nga “criminalize infidelity.”

Sa iyang X (kanhi Twitter) page niadtong Domingo, Hunyo 23, mao rag gilakbitan pod ni De Belen ang mga di pabor sa divorce sa usa ka mubo nga post bisan pa nga wa niya klaro nga gishare ang iyang baruganan sa maong issue.

“Kung ayaw nila ng divorce (if they don’t want a divorce to happen), let’s criminalize infidelity,” she wrote while adding thinking emojis.

Kung ayaw nila ng divorce, let's criminalize infidelity🤔🤔🤔 — Janice de Belen (@Super_Janice) June 23, 2024

Giklaro hinuon sa mga netizen nga ang infidelity illegal sa Pilipinas, samtang giquote nila ang post ni De Belen, apan ila pod nga gitudlo nga kinahanglan kini nga irevise. Ang uban pod nistress nga “ang adultery ug concubinage mas pabor ngadto sa mga lalaki kay sa mga babaye.”

it already is. but the innocent spouse is still stuck being married to an unfaithful criminal. 🤡 https://t.co/SiYr1LciIT — OTL (@ina_moone_) June 23, 2024

I mean adultery IS a crime, they just don't penalize that shit or investigate it properly 🙃🙂 https://t.co/p4ejkm3Aky — ⓥ⁷ Cas (@aseocheviix) June 23, 2024

Meron!! Although, Our penal code is catered to men kasi gawa pa siya noong 1932. Adultery and Concubinage are favorable to men than women. Laging babae ang lugi dito and it is time to amend this to strengthen the law. https://t.co/4UbKwpToa5 — Toby (@KeiroKeropi) June 23, 2024

it is a criminal offense. sadyang wala lang gaanong nagsasampa + ignorant mga tao 😩 https://t.co/sWmBorti11 — rinenyong (@rinorree) June 23, 2024

Ubos sa Article 333, usa ka minyo nga babaye pwede maconbikto og adultery human kini makacommit og sexual intercourse sa usa ka lalaki nga di niya bana.

Samtang, ang Article 334 nideklarar nga ang lalaki pwede mapenalize og concubinage kung makit-an siya nga guilty sa pagcohabitate sa usa a babaye nga di niya asawa, adunay “conjugal’’ setup sa iyang mistress, ug nakacommit og sexual intercouse sa iyang mistress sa usa ka “scandalous setting.”

Si De Belen ug John Estrada nagminyo niadtong 1992, apan niresulta lang kini sa annulment human ang 12 ka tuig sa pagkaminyo. Naa silay upat ka anak — ang aktres nga si Kaila Estrada, Inah, Moira ug si Yuan. Si John Estrada minyo na karon sa kanhi beauty queen nga si Priscilla Meirelles Sukad pa niadtong 2011.

Ang aktres nga si De Belen aduna poy anak nga lalaki nga ang amahan mao si Aga Muhlach.

Sa usa ka interview sa aktres niadtong Pebrero 2024, niingon si De Belen nga sarado na ang iyang kasingkasing nga mahigugma og usab ug ang gusto niya karon kay mofocus na lang sa iyang career ug sa iyang pamilya.