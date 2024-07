Ogie Diaz gibirahan ang transwoman nga nasilo nga gitawag og ‘SIR’

Nipabuhagay sa iyang gibati ang content creator ug talent manager nga si Ogie Diaz sa viral post kabahin sa waiter nga gisilotan kuno sa kustomer tungod kay gitawag siya og “SIR.”

Viral na ang maong post kung diin gibuking sa usa ka Facebook user nga gipabarog kuno sa maong miyembro sa LGBTQIA+ community ang waiter og hapit mga duha ka oras tungod sa pagsampit niini niya nga “SIR” nga unta “Ma’am” ang mao nga isampit niya.

Gibirahan pagayo sa mga netizen ang maong kustomer nga ginganlan og Jude Bacalso ug gisultian og sakit nga mga pulong. Wa kuno siyay katungod nga silotan ang waiter bisan pa nga feeling niya nga nakasala ang waiter ngadto niya.

Nitubag na hinuon ang viral nga kustomer ug gistress niya nga wa niya siloti ang maong waiter ug never kuno niya kini gisiyagitan ug gihadlok hadlok.

“What transpired between me and the staff at a restaurant was a series of errors. Yes, I was addressed as sir. No, I did not scream or shout at the wait staff who did.

“My students call me sir and my nephews and nieces call me uncle, so it is no skin off my nose and it is funny to me that transphobes seem to think I am anguished by it.

“I am used to being misgendered, and if it is an honest mistake, I take that as an opportunity to educate,” matud pa sa maong social media personality.

“Did the staff stand there for hours? Yes, we were waiting to resolve it with the owners. Did I demand that he stand there as punishment? No. The supervisor was there when I discussed with the erring staff that perhaps a gender sensitivity seminar would benefit them,” niingon pa gyod siya.

Mao pod ni ang FB post ni Mama Ogs kabahin sa kontrobersiya.

“Pinatayo mo for 2 hours yung waiter kasi nainsulto ka dahil tinawag kang ‘sir.’ Yan ang lumalabas sa mga posts.

“Nainsulto ka kasi, nakaayos-babae ka, pero hindi mo na-achieve na tawagin kang ‘Ma’am.’

“Ganu’n naman pala na babae ang tingin mo sa sarili mo, eh di sana, pinakitaan mo ng pruweba na magpapatunay na babae ka talaga bukod sa pagpapakita ng k*ps.

“Katulad kunwari ng birth certificate. Ipakita mo na FEMALE ang nakalagay sa gender mo doon para mas maintindihan ka ng waiter kung saan nanggagaling yung ngitngit mo.

“Nagdesisyon kang ibahin ang pagkatao mo, tapos ang gusto mo, mag-adjust lahat ang mga tao sa pagbabago mo ng anyo. Agad-agad? Di ba pwedeng dahan-dahan lang, Ateng?

“Tutal, ikaw naman ang nagdesisyong magbago ang takbo ng pagkatao mo? Entitled ka naman masyado, teh.

“Nag-sorry na nga yung waiter, di pa rin sapat at pinatayo mo pa talaga nang dalawang oras?

“Gusto mong maging proud ang LGBTQIA+ community sa yo, paano? Itsura mo lang ata nagbago, sana, idinamay mo na rin pati pagkatao mo para mabitbit mo kahit saan ka dumayo.

“Gusto mo pairalin ang gender sensitivity ng mga tao sa LGBTQIA+ community, pero hindi ka naman sensitive sa nararamdaman ng ibang tao.

“Pag ang tao, nag-sorry na, patawarin mo na. Wag mo nang bini-big deal ang isang sitwasyon na ikaw mismo, kaya mong solusyunan, ayaw mo lang.

“Wag ka nang maging initials ng asawa ni Regine Velasquez,” matud pa ni Mama Ogs sa iyang post kabahin sa kontrobersiya..

Ug sigurado gyod ninyo nga natag-anan ang gipasabot niyang bana ni Regine nga si Ogie Alcasid nga OA ang initials sa iyang pangan.