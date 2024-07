Mukbanger, 24, namatay samtang naglive tungod sa ‘overeating’

Niundang na kaha o nakuhaan ang mga content creator nga ganahan kaayo mag-mukbang sa ilang mga vlog “forda views and money”?

Kini human ang mga insidente nga namatay ang ubang mukbanger karong mga nilabay nga mga buwan apil na niini ang usa ka Pinoy vlogger nga nastroke ug namatay karon lang niaging Hunyo.

Sa mga wa pa kaayo maaware, ang mukbang, gituohan nga nagsugod sa South Korea. Kini ang pagkaon sa lain-laing putahe samtang nakalive (o girecord as vlog) ug nakigistorya sa ilang viewers o subscribers.

Nidaghan na gyod ang mga content creator nga nagmukbang tungod halin gyod kaayo ni sa mga netizen ug nasulayan na kini nga dali ra sa pagdaghan sa mga subscriber sa usa ka vlogger.

Apan mao rag tinuod ang gisulti sa mga eksperto nga hulga ni sa panglawas sa usa ka tawo ang pagmukbang.

Mukbanger namatay tungod sa overeating

Sa di pa lang dugay, nabalita ang pagkamatay sa usa ka 24-anyos nga babaye nga Chinese nga ilado nga mukbang star — si Pan Xiaoting.

Namatay kuno si Pan samtang naka-live broadcast niadtong Hulyo 14, 2024. Matud pa sa mga balita, ang cause of death kay “overeating.”

Base sa resulta sa autopsy, nadiskobre nga ang Iyang “abdomen was severely deformed and her stomach was filled with undigested food.”

Namatyagan sa usa niya ka vlog nga niabot kuno og 10 kilos ang iyang nakaon sa 10 ka oras nga paglive stream. Padayon kuno ang pagkaon ni Pan hangtod nga mahurot ang pagkaon nga naserve sa iyang atubangan.

Ug tungod sa iyang pagmukbang niabot na kuno sa 300 pounds ang iyang gibugaton. Sa tinuod lang, mismo ang iyang mga follower na niya sa social media ang nisulti nga di na siya mokaon nga sobra-sobra.

Gimaymayan na pod kuno siya sa iyang pamilya nga maghinay-hinay na sa pagmukbang ilabi na nga naospital na diay siya kaniadto tungod sa gastric bleeding nga tungod sa pagkaon niini nga sobra kaayo.

Matud pa sa mga report nga ang namatay nga si Pan Xiaoting, kanhi ni siya nga waitress nga naenganyo nga mag-mukbang tungod sa higala nga si Liu Qi, nga nisikat pod isip usa ka mukbanger.

Nakita kuno god niya kung giunsa nikita og dako ang higala nga nakadawat pod og mga bongga nga gifts ug rewards sa paglive stream niini. Sa dihang nikita na siya sa pagkavlogger, niresign siya dayon sa iyang pagwaitress.

Niadtong niagi nga Hunyo, namatay pod ang Pinoy mukbanger nga Dongz Apatan, human kini mastroke. Matud pa sa cardiologist nga si Tony Leachon ang pagkamatay sa influencer gikan sa Iligan City kay tungod sa hemorrhagic stroke.

“According to the doctors na nakakita sa kanya sa emergency room, nagkaroon siya ng blood clots sa brain.

“So ibig sabihin, tumaas ang blood pressure niya, pumutok yung ugat sa brain niya. So ang kinamatay niya, e, hemorrhagic stroke,” matud pa ni Leachon sa interview niya sa GMA News.

Gipahinumduman niya sa tanan nga, “So siguro, ito’y lessons learned para sa ating lahat. Pag naging habit ito, your habits kasi dictates your behavior, and your behavior determines your destiny as well, e.

“Ang pagkain talaga, pag sobra, hindi maganda. Lalo na pagka maalat, mataba, at matamis,” matud pa niya.