Anak nila ni Donna ug Yong mi-graduate nga magna cum laude

Walay kabutangan ang kalipay nga gibati nila ni Donna Cruz ug sa iyang bana nga si Dr. Potenciano ‘Yong’ Larrazabal III tungod sa kalampusan nga naangkon sa ilang anak nga si Cian.

Mi-graduate si Cian nga magna cum laude sa iyang kurso nga Bachelor’s Degree in Medical Biology.

Niadtong Domingo, Hulyo 28, nag post si Yong sa iyang Instagram kahabin sa graduation ni Cian.

“My boy is graduating Magna Cum Laude today! I couldn’t be any prouder,” sey pa ni Yong. “Cian is finishing his Bachelor’s Degree in Medical Biology today.”

Dugang ni Yong, “Congratulations, son! Your mom and I are beaming with pride at your accomplishment and because of what you have done with the opportunities presented to you.”

Iya usab nga gipasidunggan si Cian,“[for not wasting] the chance to carve [his] own dreams and aspirations” aron usab sa pagbuhat og maayo para sa uban.

“Remember that every accomplishment is not only ours to celebrate but also for others to benefit from. May your degree be more than just a piece of paper. I hope it also serves as a call to be there for the community,” dugang ni Yong.

Daghan sa ilang mga paryente ug higala ang mipaabot sa ilang pahalipay sa academic achievement ni Cian. Apil na niini ang mga ig agaw ni Donna nga sila si Geneva ug Sunshine Cruz.

Sa iyang bag-o lang nga social media post, gi-greet usab ni Donna ana iyang anak sa kasaulogan niini sa iyang adlaw nga natawhan. Tua karon si Cian sa Singapore kauban si Yong.

Gikasal sila si Donna ug Yong niadtong 1998 ug duna sila tulo ka anak. Ang laing duha mao sila si Belle ug Gio.