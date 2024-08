Singer-actor MJ Cayabyab ni-resign na sa ‘Wil To Win’, ngano kaha?

Nikumpirma ang singer-actor nga si MJ Cayabyab nga nidayon gyod og biya sa TV show ni Willie Revillame nga “Wil To Win.”

Niadtong Lunes, Agosto 21, nishare niya sa iyang X (kanhi Twitter) account nga nidayon na siya og panamilit sa maong programa

“For those who are messaging me ‘bakit wala kana sa Wil To Win as co host’ Nag Resign na po ako for some personal reason,” matud pa ni MJ.

Niingon pa gyod siya nga, “But thank you guys for your concern. I am okay. Thank you everyone.”

Wa hinuon nihatag og uban pangdetalye si MJ, ilabi na kung unsa man nga “personal” nga hinungdan sa pagresign niya Isip co-host ni Willie.

Karong bag-o lang kay mabasahan nimo sa mga balita ang maong show tungod sa mga pagsita o pagsermon ni Willie samtang on air sa mga hosts ug production staff tungod sa mga sayop nila.

Apan matud pa ni Willie, wa siyay lain nga gusto kung di nga matunhay lang ang ilang programa. Apan para sa mga netizen, kinahanglan lang ta nga gibuhat unta niya kining pagsermon niya sa private o hindi on-air tungod di pod makatabang kung sa show mismo buhatan kay mas may chance nga mauwawan sila imbes nga makat-on.

Samtang, naa pa gihapon sila si Ana Ramsey, Cindy Miranda, Roberta Tamondong, Boobsie ug Sam Versoza isip co-hosts ni Willie.

Mahinumduman niadtong Hulyo 2024 lang sa dihang gibandera ni MJ sa iyang X account ang malipayon nga balita kabahin sa mamahimo na siya na parte sa programa.

“As your new Co-host of Wil To Win! Malapit na sa Tv5. Thankyou kuya wil. Excited na magpasaya ng milyon milyong Pilipino #WilToWin” matud pa niya.

Nahisgotan pa gani ni Willie niadto sa usa sa mga episode ng “Wil To Win” kung giunsa sila pagkaila-ila ug kung giunsa siya gikumbinsi nga mag-audtion.

Matud pa ni MJ nga, nagdoubt kuno siya sa kaugalingon tungod nga basin di niya makaya ang pagco-host sa maong show.