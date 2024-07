Willie gibirahan sa mga basher kay gikasab-an staff niya on air

Gibirahan o gibash pagayo ang beterano nga TV host nga si Willie Revillame sa mga netizen nga nakalantaw sa usa ka episode sa bag-o niya nga show sa TV5 nga “Wil To Win.”

Init kaayo nga giistoryahan karon sa mga Marites ang mga pasumbingay ni Willie sa karibal nga programa sa GMA 7 nga “Family Feud” ug ang reklamo nga dialogue ni Willie sa show niya nga gikapoy na kuno siya sa iyang bag-ong show.

Nakaangkon si Willie og sakit ug halang nga mga pulong gikan sa mga basher ug gisultihan pa si Willie nga sobra ra kuno kaayo kanega ang gipakita niya nga attitude sa national TV nga mahug nga bastos na kuno ang “dating” niini.

Nahibong pod ang nibira sa TV host sa iyang gisulti nga gikapoy na kuno kaayo siya sa “Wil To Win” samtang nagsugod pa lang kini sa Kapatid Network.

Nalantaw sa live episode sa programa niadtong Hulyo 18 nga gikasuk-an niya ang iyang mga staff nga mao rag nangapkap pa sa ilang mga bulohaton.

“Diyos ko, aatakihin ako sa inyo dito… Napakaswerte ko ngayong araw na ito. Bukas naka-dextrose ako.

“Maawa kayo sa akin. Nahihirapan na ako sa show na ‘to. Ako lahat. Tapos ako ang naba-bash ‘pag nagagalit ako sa ere,” matud pa si Willie.

Mao ni ang mga reaksyon sa mga netizen sa mga isyu nga nasugamakan karon ni Willie. Apil na niini ang pasumbingay niya sa rating sa “Family Feud” nga gipagawas sa GMA 7 sa di pa lang dugay nga panahon.

“Wala pang isang linggo pagod na pagod na daw sya.”

“Ikaw lng naman sa lahat ng may program ang dakdak ng dakdak, gusto m lagi kng no.1. Tapos n will ang maliligayang sandali m lalo nat may sinapian k p nung election.”

“Hayy nako Wil. Kahit nung nasa GMA ka pa pinipost talaga ang ratings. Importante ang ratings kasi dyan nag bbase ang mga advertisement kung san sila mag lalagay ng mga commercial para mas maraming nakkapansin ng product nila. Kaya wag mong sasabihin walang kwenta ang Ratings. Kung walang kwenta bakit nagalit ka nung natalo kayo ngayon? Gawin mo trabaho mo. Tapos! Walang issue. Atlis pwde ka pang makabalik.”

“Tama ka dyan Willie basta importante nagbibigay ka ng saya sa mga Filipino.”

“Iba parin tlga viewers Ng gma, pero respect parin sa ibang show. Wala Naman yan ibang hinangad kundi makatulong sa mahihirap.”

“Tanggalin mo kasi pagiging power tripping mo, ipaubaya mo sa mga staff mo yung takbo ng show mo, hayaan mo yung floor director na mag mando ng mga galaw sa stage kapag live, hindi yung ikaw na host ikaw pa nagmamando sa lahat. ultimo cameraman ikaw nagtuturo kung saan dapat i focus yung camera, trabaho na dapat yan ng director at FD. Wala kang tiwala sa mga taong nakapaligid sayo dyan sa show, kaya madalas pinapagalitan mo kahit on air.

“Dapat kc kuya will hndi sa ere mo yan cnasabi ung mag memeeting kyo..iba ang dating kc saiyo ung pag ka bossy mo.”

“Sa meeting pede mo yan ivoice out kc hndi yan mkakatulong na marinig yan ng mga televiewers mo since nag start pa lang ang show mo at hndi pa nman umaabot ng 1month understandable na may mga loop holes pwede nyong isama sa agenda ng meeting nyo.”

“Plastik lahat ng show na magsasabing wala silang pakialaman sa ratings. Para kang empleyado na nagsasabing ayaw ng malaking sahod.”

“Hindi tama na ipahiya mo ang staff mo on national TV. Nakakawalang respeto yun! Bababa ang morale nila at maaapektuhan for sure ang kanilang work! May effect din yan sa mental health!”