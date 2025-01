Sofronio Vasquez magsolo concert sa Cebu karong buwana

Ang taga Misamis Occidental nga singer nangandam na para sa debut concert niya sa Enero 18, 2025

Lab-as pa kaayo sa iyang historic nga pagdaog isip pinakauna nga Filipino ug Asian Champion sa “The Voice,” si Sofronio Vasquez mobalik sa iyang roots.

Ang taga-Misamis Occidental nga singer nangandam sa pagtakda sa paghimo sa iyang debut solo concert dinhi sa Cebu karong Enero 18, 2025, dinhi sa Waterfront Cebu City Hotel and Casino.

Nihimo sa announcement si Vasquez ngadto sa iyang Facebook. Diin iyang gishare ang iyang excitement ngadto sa fans: “PIT SENYOR! Kitakits mga silingan sa Sugbo!” [See you, neighbors in Cebu!] The show starts at 8 p.m. with ticket prices ranging from P1,300 and P5,000 with meet-and-greet with Vasquez.

Ang post, nga giapil ang concert poster nga gikan sa producer sa maong event nga ang Paduk Entertainment LLC, nidasig sa mga fan nga mopalit sa ilang tickets karon nga anaa na sa SM TicketNet ug sa may lobby sa hotel.

Usa pa nga magpasaka sa excitement o pagkahinam sa concert ni Vasquez kay hapit kini magdungan sa Sinulog Festival.

Ang Sinulog nga gisaulog sa kada ika-tulo nga Domingo sa Enero, mopasidungog sa Santo Niño pinaagi sa grand street parades, cultural performances ug mga religious processions.

Ang festival karong tuiga ipaghigayon sa Enero 19, diin pwede mahimo kini og weekend of music, culture ug pagsaulog para sa mga Cebuano ug mga turista.

Ang kadaugan sa Filipino nga singer sayo niining buwana nimarka og mahinungdanon nga milestone, di lang sa Pilipinas, apan para sab sa tibuok comunidad sa awit sa Asia. Ang pagdaug niya sa “The Voice” nipasaka niya og maayo sa global spotlight.

Ang umaabot nga concert niya sa Cebu mobutang sa pundasyon sa usa ka exciting nga future niya sa music.

Sa interview niya sa Yahoo! Entertainment, nishare siya sa iyang insight sa iyang ongoing collaboration ni Michael Bublé, nga iyang coach sa The Voice. Ang Grammy-winning artist nahimo na nga usa ka mentor ug usa kaalyado, nga nitabang ni Vasquez sa pagnavigate sa music industry ug refine sa iyang artistic vision.

“Of course, with Michael Bublé’s idea, he knows who are the perfect people to be connected to and to be talking to,” nisulti si Vasquez sa recent interview sa Yahoo! Entertainment.

“I’m going to trust in them, but, of course, I have a really good vision about my music so I’m so excited to be working on that.”