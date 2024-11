Neri Merinda, powerful nabanggaan sa negosyo, mao gidakop dayon?

Mga tsikahan sa mga nakaila ni Neri Miranda ug uban nga konektado sa media nga mao rag wa ni mahibawo nga duna siyay warrant of arrest.

Kung tinuod nga si Neri ang gipasabot nga “Alyas Erin” sa Southern Police District (SPD) sa ilang Facebook account nga gipost gahapon nga dunay hulagway sa babae nga blurred ang nawong nga mao rag nakuratan si Neri sa dihang giserve niya ang arrest warrant.

Sa pagbase sa unang paragraph sa post sa SPD “A manhunt operation led by personnel of Sub-Station 10 Pasay City Police in coordination with Warrant and Subpoena Section, resulted in the arrest of alias Erin, a 41-year-old actress and businesswoman, at a basement convention center located in a mall in Pasay City on Saturday (November 23) at 2:50 PM.”

Ang rason sa katsika ni Reggae Bonoan sa Bandera, ang sister online publication sa CDN Digital, nga dakong porohan nga wa kahibawo si Neri sa arrest warrant kay niattend man siya sa business expo sa SMX Convention sa adlaw nga siya gidakop.

Kung basihan ang post ni Neri niadtong Nobyembre 15 kay giimbitar niya ang tanan sa Nobyembre 23 para sa maong event.

Mao ni ang post sa asawa ni Chito Miranda, “Join us as we welcome the unstoppable #WaisNaMisis Neri Miranda at the 15th PHILSME Business Expo!

“From starting with gourmet tuyo to building the powerhouse Wais Na Misis empire, Neri Miranda is the definition of Filipino entrepreneurial spirit. This success story turned MBA student will share her secrets on turning small investments into thriving businesses!.

“Mark your calendars: November 23, 2024, 15th PHILSME Business Expo.

“Don’t miss this chance to learn from the woman who’s redefending ‘wais’ in business! Limited slots available!” matud pa sa aktres ug negosyante.

Samtang gisuwat ni Bonoan ang kaning balitaa, wa pa gihapoy gipagawas nga statement sila si Chito ug Neri o ang kampo nila kabahin sa maong pagdakop sa giila nga “Wais na Misis.”

Atong mahinumduman nga una kini nga gireport ni Ogie Diaz sa “Showbiz Update” vlog nila ni Mama Loi nga duna kunoy nipasa niya sa impormasyon nga gidakop daw si Neri.

“May nagpasa lang ng impormasyon na ito sa amin na last November 23 ay inaresto ng Pasay City Police sa kasong paglabag sa section 28 of the RA 8799 o ang tinatawag na the securities and regulations code ng Securities and Exchange Commission ang aktres at tinaguriang wais na misis na si Neri Miranda.

“Di pa malinaw kung anong eksakto ang dahilan at kung sino ang mga nagrereklamo.

“Kung totoo man ito ay mas magandang mapakinggan din ang panig ni Neri. Sana ay mapakinggan natin ang bersyon ni Neri at ng mga nagreklamo sa kanya.”

Neri Miranda gidakop

At ang follow-up pa niini ni Ogie gahapon, “Nauna nating ibinalita rito (Showbiz Update) na inaresto si Neri Naig Miranda, ang maybahay ni Chito Miranda sa SMX Convention ng Pasay City Police.

“Dahil may mga nagsampa ng kaso sa kanya hindi ko alam kung ito’y sindicated 13 counts (o 14) at ito pa nakalakay na top most wanted person pa itong si Neri!

“Alam mo bang iniidolo ‘yan si Neri ng mga maybahay, ng mga misis kasi nga Wais na Misis ‘yan dahil may mga negosyo, at hindi na nga siya nag-artista kasi talagang tumutulong siya para mabigyan ng trabaho ‘yung mga tao.

“May restaurant ‘yan, may resort, may events place, may salon, may Gourmet Tuyo, ang dami, di ba? Mayroon pa siyang Samgyupsal sa Cebu (City) Jaytee’s (restaurant) sa Tagaytay.

“Sabi nga ng friend ko, mukhang malaking tao ‘yung nakabangga ni Neri dahil sadya na Saturday ipinahuli para walang piyansa kasi weekend, so Monday.

“Actually may nag-send pa sa amin ng mug shot pero minabuti naming hindi na ilabas kasi tayo nalulungkot, bakit ganu’n ang nangyari,” matud pa niya.

Kaso nga giatubang

Ug gibasa ni Ogie ang dokumento nga gipada diha niya ug didto ang pangan ni Neri nga siya giadakop tungod way lisensiya ang wais na misis sa pagbaligya o nagpatunga sa unsa man nga transaksyon kabahin sa istorya sa mga katigayonan.

Mao ni ang violation sa Securities Regulation Code (Section 28 of R.A. 8799), nga docketed under Criminal Cases No. R-PSY-24-01653-CR to R-PSY-24-01654-CR and R-PSY-24-01829-CR to R-PSY-24-01840-CR.

Niingon ang Bandera nga abli kini sa pagdawat sa side nila ni Chito ug Neri o sa ilang kampo kabahin niining isyuha.