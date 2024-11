Chito Miranda nidepensa sa asawa, Neri Naig, human kini madakpi

Si Chito Miranda, ang bokalista sa Parokya ni Edgar, nidepensa sa iyang asawa nga si Neri Naig ug nivouch kini sa innocence ni Neri.

Gibuhat ni Chito Miranda human sa mga report nga gidakop si Neri sa di pa lang dugay kay ni violate kuno siya sa Section 28 sa Republic Act No. 8799, nga nailhan nga Securities Regulation Code.

Si Miranda mao rag nicompirmar sa mga niagi nga reports nga gibalita sa showbiz insider nga si Ogie Diaz sa Iyang vlog nga ang actress-businesswoman gidakop sa mga pulis sa Pasay City sa niaging katapusan sa semana tungod sa kasong estafa ug several counts of securities violation.

Sa usa ka taas nga social media post niadtong Miyerkules, Nobyembre 27, si Miranda nistress nga ang gibuhat sa iyang asawa gigabayan sa pagkamatinud-anon ug kaluoy.

“Praying na ma-sort out na ang lahat ng ito… kawawa naman yung asawa ko. Never nanloko si Neri, at never sya nanlamang sa kapwa. Never siyang kumuha or nanghingi ng pera kahit kanino man. Alam ng lahat yan. Tulong lang sya ng tulong hangga’t kaya nya. Minsan kahit di na nakakabuti sa kanya. Kadalasan nga, naaabuso na sya pero hinahayaan nya nalang, basta wala syang ginawang masama. Pinapa sa Diyos nya na lang,” matud pa sa caption sa mga hulagway ni Naig nga nagbuhat og mga outreach nga activity.

Ang dako dako sa banda niemphasize nga si Naig gitreat unfairly sa dihang gidetalye niya unsa ang nahitabo sa pagdakop ni Naig.

“Tulad ngayon, endorser lang sya tapos ginamit yung face nya to get investors. Kinasuhan sya ng mga nabiktima. Tapos last week, bigla na lang syang inaresto for the same case kahit hindi pa sya binigyan ng notice na may bagong criminal complaint pala laban sa kanya, and di nya na-defend yung sarili nya. Wala syang nareceive na letter from the prosecutor, walang subpoena, walang kahit anong notice. Yung mga dati, nareceive namin nya, at nag comply sya, (alam naman ng lahat na madali kami mahanap sa Alfonso),” matud pa niya.

Bisan pa sa makahadlok nga naagian, niingon si Miranda nga naghope pa gihapon siya nga ang kaso batok ni Naig madismiss na, ilabi na nga ang syndicated estafa usa ka criminal complaint nga way bail.

Niingon pa gyod siya nga duna pay laing parehas nga mga kaso batok ni Naig nga nadismiss na, ug naglaum sila nga maparehas pod ni sa uban nga madismiss pod.

“Anyway, dinampot na lang sya bigla. Wala siyang kinuhang pera sa ibang tao, lahat ng pera nila na kay Chanda, ang may ari ng Dermacare. Sobrang bait po ni Neri… as in sooobra. Eto yung babaeng kinulong ninyo without bail, habang nakalaya pa yung mga tunay na may kasalanan,” matud pa niya.

Mao rag nirefer si Miranda ngadto ni Chanda Atienza, nga nalista sa Securities and Exchange Commission nga usa ka chief operating officer sa usa ka derm clinic nga gitawag og Dermacare-Beyond Skincare Ventures, Inc., ug nahinganlan sa SEC’s Enforcement ug Investor Protection Department sa usa ka advisory tungod sa “enticing the public to invest in the said entity under its ‘Franchise Partner Agreement.’”

Sa Mayo karong tuiga, ang SEC niingon nga nakafile na sila ug complaint batok sa companiya tungod sa illegal investment schemes, diin si Atienza usa sa mga respondent.

Matud pa sa inquirer.net nga nisuway gyod sila og pangayo o kuha sa reaction ni Atienza ug sa Dermacare apan di sila mareach para makahatag sa ilang comment.

Nipakita pod si Miranda sa kopya sa suwat nga gikan sa Dermacare nga nangayo og pasaylo ngadto ni Naig tungod kay nalambigit o naapil kini sa commotion sa ilang negosyo.

Human gibutyag ni Diaz nga si Naig gidakop, ang National Capital Region Police Office—Southern Police District (NCRPO-SPD) nicompirmar dayon nga gidakop nila ang usa ka “alias Neri” tungod sa mga complaint nga estafa (swindling) ug kalapasan kabahin sa illegal nga pagbaligya ug distribute og securities nga walay registration ug approval sa SEC.