Matteo Guidicelli: Ngano nga nibiya sa ‘Unang Hirit’?

Daghan ang nangutana ug nahibong kung ngano nikalit lang kawa si Matteo Guidicelli sa show kada buntag sa GMA 7 nga Unang Hirit.

In fairness, tinuod nga gihuwat gyod sa mga mananan-aw ang bana sa Popstar Royalty nga si Sarah Geronimo sa maong programa kada buntag tungod nagda kini og mga hirit good vibes.

Mao nga sa dihang nawa siya sa show ang pangutana sa mga Kapuso viewer, “Anyare? May nangyari bang hindi kagandahan sa pagitan ni Matteo at ng UH Barkada?”

Sa nahitabo nga presscon para sa 25th anniversary sa “Unang Hirit” nga giheld sa di pa lang dugay sa Gateway Mall 2, napangutana ang usa sa original host sa programa nga si Arnold Clavio kabahin niini.

“Di ba, contract star siya dito, di ba? So, may kontrata siya, and ewan ko kung dapat sabihin,” matud pa ni Igan.

“Pero nagpaalam siya nang maayos and parang gusto niya yung personal life, lalo na sila ni Sarah na bumuo ng pamilya.

“So, yung schedule niya, medyo…baka pagod, ganyan, and we respect that. Thank you du’n, so naging part siya ng Unang Hirit. Talagang maraming naghanap.

“And respetuhin mo yun, e. Priority niya talaga, family… family first talaga kahit sino naman,” matud pa sa beterano nga broadcaster ug news anchor.

Karong Disyembre na magsugod ang pabuto sa pagsaulog sa silver anniversary sa “Unang Hirit” nga gitawag nila nga “National Unang Hirit Day”.

Gawas pa ni Igan, naa pa hinuon sila si Suzi Entrata-Abrera, Susan Enriquez, Lyn Ching, Atty. Gabby Concepcion at Ivan Mayrina with their younger co-hosts na sina Shaira Diaz, Kaloy Tingcungco, Chef JR Royol, Anjo Pertierra at Chef JR Royol.

Matud pa ni Igan, “25 taon na kaming naghahatid ng mga balita at mga sorpresa. Maraming salamat sa mga kasama naming gumigising ng madaling-araw.

“Bahagi na ng aming buhay ang magpasaya sa inyo, magbigay ng pag-asa, at maging alarm clock ninyo sa umaga at source ng mahahalagang impormasyon.

“Mula noon hanggang ngayon, walang pagbabago. Ang mauna kayo sa lahat ang dala-dala naming pangako hanggang sa susunod na 25 taon,” niingon pa siya.

“Simula nung nabigyan ako ng chance na maging morning show host, yung commitment ko every day, ganu’n na lang. Gigising ka na iniisip mo ang viewers.

“Ngayon, yung direksiyon na tatahakin namin, siguro it would be the same, dahil nagustuhan ng tao, e. Wala na akong nakitang dapat baguhin.

“Yung emergence ng social media kung mapapansin niyo, du’n na rin yung direksiyon namin. May social platform na rin po yung Unang Hirit, nasa TikTok, nasa Facebook na. Surprisingly, pati sa mga bus na may TV, nakikita namin nagko-comment, e.

“Siguro yun ang direksiyon namin, e, sasabay ka sa pagbabago dito sa mundo. And kung kami lang, personally, sa akin lang, ha, wala naman akong nakikitang changes.

“Kung ano yung nakita niyo 25 years ago, yun pa rin yung gagawin ko hanggang ngayon,” matud pa ni Igan.