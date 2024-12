Vin Diesel na-fall kang Andrea del Rosario, apan basted?

Na-fall kuno sa Viva Hot Babes member nga si Andrea del Rosario ang Hollywood superstar na si Vin Diesel, apan iya kini nga gi-basted.

Nahisgutan ang mahitungod kang Vin atol sa iyang pag-guest sa “Kitchen-terrogate” segment sa GMA Public Affairs show nga “Lutong Bahay” nga gi-host ni Mikee Quintos ug makita sa GTV.

Atol sa maong guesting, giingnan ni Mikee ang kanhi sexy actress, “Magbigay ng pangalan ng showbiz personality na nanligaw sa ‘yo pero binasted ninyo.”

Kun dili motubag si Andrea sa maong pangutana, kinahanglan niya nga imnon ang milk-wasabi concoction nga naa shot glass isip consequence.

Sa walay pagduha-duha, miingon si Andrea, “Vin Diesel!”

Na-shock kaayo si Mikee sa maong tubag ug nagkanayon, “Really, really? Actually isa yun sa susunod na question pero sinagot n’yo na. Totoo?”

Mitubag si Andrea nga nagkatawa, “Hindi, dyino-joke lang kita, ayoko lang uminom nu’n (milk-wasabi). Mikee naman, e, huwag na. Before pa yun e, ilang years ago.”

Gipugos ni Mikee si Andrea nga hisgutan pa ang mahitungod kang Vin nga naila isip usa sa mga lead stars sa Hollywood action movie nga “Fast and the Furious.”

Miingon si Andrea nga didto siya sa Amerika sa dihang iyang nakaila si Vin.

“Na-meet ko siya kasi, di ba, when you go to mga bars, di ba, may lumapit sa akin mga bodyguard niya, sabi, ‘Hey, you know, he wants to meet you.”

“Sabi ko naman, ‘Woah, ah okay.’ Iniwan namin siya. So, basically we walked around and then may lumapit ulit sa akin, tapos yung bodyguard niya ulit.”

“In-invite niya kami na pumunta sa house party niya. Ganu’n ko siya na-meet,” sey ni Andrea.

Nangutana pag usab si Mikee, “Yung rejection po, paano nangyari?”

Mitubag si Andrea, “Rejection…kasi umuwi na ako ng Philippines after that. So, we went to his house, we went there several times, nagkaroon sila ng mga house parties.”

“And then siyempre minsan may mga kuwentuhan kami, moments-moments, ganyan. Ayun na yun. And then, kinailangan ko na umuwi sa Philippines.”

Milugwa kaniadto ang balita nga na-fall gyud kang Andrea ang Holywood superstar tungod kay padayon kini nga nangumusta kaniya bisan pa man og nakabalik na siya sa Pilipinas.

“Siyempre, hindi naman ako nag-aambisyon na it’s gonna be more than that. It’s just one of those random things na nangyari…na na-meet ko siya, nagkaroon ng bonding moment.”

“Kumbaga, let’s leave it at that. And if he’s here, it’s nice to know he’s finally here in our country. If I see him, okay, but if not, it’s not a big deal.”

Midugang si Andrea, “I mean, kung makita ko siya, and to see if he still remembers me, mangyayari pag talagang mangyayari.”

“But I will not go out of my way to see him, alam mo yun? Hindi ako yung, ‘Hey, did you see me?!’ No.”