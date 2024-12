Rico Blanco nadamay sa Maris-Anthony issue, gibuhatan og memes

Ang nagpakahilom nga si Rico Blanco nga ex-boyfriend ni Maris Racal gidamay na sa mga netizen ug gibuhatan og mga meme sa gipabuto nga mga rebelasyon ni Jam Villanueva kabahin sa kanhi karelasyon nga si Anthony Jennings.

Niabot og pito ka tuig ang relasyon nila ni Anthony ug ni Jam. Mao nga daghan nga mga netizen ang gianogonan sa ilang relasyon kay tungod gibuhian sa aktor ang iyang ex bisan pa nga nagkauban sila sa panahon nga wala pa gyod silay kwarta.

Niviral ang hulagway ni Rico nga seryoso kaayo nga nitan-aw sa camera ug naa sa background niya ang iyang desktop computer nga gigamit sa music production ug nakabutang didto ang series of convo ug mga pictures nila ni Maris ug ni Anthony nga gipagawas ni Jam nga unta ang mga gisuwat nga awit sa sikat nga singer ang nakabutang didto.

Ang pipila nga nabasa sa Bandera nga reaksyon sa mga netizen kay mao ni sila:

“Maigi na ‘yung hanggat di mo siya pinakasalan .nalaman mo ng maaga na di siya ang tama babae sa pagmamahal na iniukol mo . Mas masakit kung kelan kasal na kayo at may mga ansk don matutuklasan na hindi siya loyal sa inyo pag mamahalan . Mas lalo ka titibay dahil nasaktan ka. Ibibigay ni Lord tama babae ihaharap mo sa artar maa maganda pipili ka wala sa larangan ng industriya ninyo . Dahil mapababae lalake para mga damot lsng kung magpalit ng karelasyon . Ika nga siping muna bago kasal,” sey pa sa usa ka netizen ngadto ni Rico.

“Nagmahal ka lng ng totoo Sir ke bata o matanda nasa tao parin ang paggawa ng ikakabuti mo or hindi lahat tayu ay dumadaan sa tinatawag na pagsubok sa pagibig may saya at may sakit dahil pinaglaanan natin ng buhay ntin pagmamahal, pagaalaga at respeto sa buhay natin walang binigay ang panginoon na pareho sa lahat ng gusto ntin laging may salungat gaya ng black to white yes to No laging contrass masakit yes sir pero may darating pang bagong bukas para sa iyu sir may darating na bagong maglilinawanag muli sa iyung buhay yes masakit tanggapin dahil taon ang lumipas sya naging buhay mo but di nya ito pinahalagahan pinakita lang sa iyu ni god na mas lalo kang maging matatag sa larangan ng pagibig na hindi sya para sa iyu time will come kusang maghihilom ang puso mo na sinugatan madaling sabihing move on pero unti unti pagdaan ng panahon ay LILIPAS DIN YAN AT YUN PANAHON NA YUN AY KAYA MO NG TUMAWA NA THANK YOU SA PAGDATING MO SA BUHAY KO NGYUN BAGONG BUHAY PARA SA SARILI MO GOD IS GOOD ALL THE TIME GODBLESS SIR RICO.”

“She’s not the right person for you…….”

“Buti ka pa sir Rico anlaki ng screen mo.”

“Additional promo for their movie!”

Daghan pa gyod silang nabasa nga di na kinahanglan isuwat pa tungod di pod ni makatabang pa sa samad nga gibiya nila ni Maris ug Anthony ngadto nila ni Rico Blanco ug ni Jam Villanueva.

Makaapekto sa proyekto ni Maris ug Anthony

Bisan pa niini, topic pod sa showbiz ang expose ni Jam tungod siguro gyod nga makaapekto kini sa mga proyekto nila ni Maris ug ni Anthony.

Si Anthony ug Maris dunay upcoming online nga series diin kauban nila si Ian Veneracion ug si Daniel Padilla ug magkauban pod sila sa pelikula ni Vice Ganda karong 50th Metro Manila Film Festival.

Duna pod miy nakit-an nga mga post sa mga netizen diin gitangtang nila ang nawong nila ni Maris ug Anthony sa pelikula ni Vice tungod kay basin unya madamay ang pelikula ni Meme.

Duna pod kunoy naglagot sa taga-production sa online series ni Anthony nga tungod kuno sa pagangkon niya nga gabuwag na sila ni Jam di ta kuno ni niya ipagawas ang convo series nila.

“Nasaktan ‘yung tao (Jam), kasi napag-usapan na naman, e, nanahimik na siya kaya tinodo na niya para isahan na lang. Dati nag-pigil pa, eh. E, ngayon isang bagsakan na lang,” matud pa sa source sa Bandera, nga sister-company sa CDN Digital.

Matud pa niini nga, “okay na, eh, tahimik na biglang binuksan ni Tony, e, hayan. Major-major award ‘yan.”

Pelikula ni Vice

Mao rag duna kunoy buhaton nga mediacon ang pelikula ni Vice Ganda sa usa sa mga umaabot nga adlaw ug ang pangutana moattend ba sila si Anthony ug Maris niini?

“Naku, a-attend ‘yan pero pagbabawalan silang tanungin o magsalita, kita mo after the Q and A, hihilahin na sila paalis ng stage,” matud sa sa ubang kauban nila sa trabaho.

Nihirit ng gyod ang usa niini, “puro denials sina Anthony at Maris, o, ngayon ano masasabi nila? Kaya pa rin nila kayang humarap sa media ng mata sa mata? O baka mata-mata acting method gagawin?”

Tambag ni Xian Gaza

Samtang, nihatag ug tambag ang lalaking Marites mga si Xian Gaza nga usa pod sa mga nagpabuto sa tinuod nga relasyon nila ni Anthony ug Maris nga pa gituhui kaniadto.

Matud pa niya, “Ang lesson na mapupulot natin sa Maris Anthony issue: ‘Yang partner mo, kesyo lalaki pa yan o babae, nagchi-cheat din yan. Pramis. Ang kaibahan lang eh magaling siyang magtago at mabilis mag-delete ng mga convo kagaya ni Maris.

“Si Anthony hindi nagde-delete eh. Tine-treasure ata every moment. Ayan tuloy. Huwag tularan si Anthony. Pagka-send na pagka-send ng message, delete dapat agad buong history.”