Sheree pumayag maghubo’t hubad sa pelikula: Virgin na virgin pa po ako!

MARAMI nang pelikulang nagawa ang sexy star na si Sheree Bautista o simply Sheree bilang miyembro noon ng Viva Hot Babes pero ni minsan ay hindi siya tumanggap ng proyekto na may frontal nudity.

Kaya pala panay ang banggit niya sa virtual mediacon ng Viva Films para sa pelikulang “Nerisa” ngayong hapon ng, “Virgin na virgin pa ako! Ha-hahaha!”

Kasama si Sheree sa nasabing pelikula na idinirek ni Lawrence Fajardo mula sa panulat ni Ricky Lee at ipinrodyus nga ng Viva Films.

Kaya natanong ang dalaga kung anong meron sa “Nerisa” at napapayag siyang maghubo’t hubad kung saan nakita nga ang maselang parte ng kanyang katawan.

“The character calls for it po kailangan po kasi kaya ni-ready ko naman ‘yung sarili ko to accepted the role.

“Nasabi ko naman sa self ko na it’s about time na rin na nabigyan ako ng role na maganda naman saka makaka-support sa story ng pelikula at kung mapapaganda, why not?

“So, ni-ready ko na ang sarili and yes first time po, virgin na virgin po ako pagdating sa pagpapa-sexy sa movie! Kaya na-devirginize na po ako sa ‘Nerisa’. Ha-hahaha!” sabi pa ng sexy star.

Kailangan nga ang paghuhubad ni Sheree sa pelikula dahil ang karakter niya ay isang sex worker sa isla bilang protector sa mga taong nakatira roon.

“I trusted sobra si direk Law sa character ko kaya sabi ko kahit ipakita ko lahat alam ko namang maalagaan ako,” sambit pa ng dalaga.

Sa tanong ng host na si Giselle Sanchez kay Sheree kung Brazilian strip, naked ambition or African jungle, “It’s an African jungle. Ha-hahaha!” tumawang sabi ng aktres at natawa rin si Giselle.

“Talaga?” natawang tanong ulit ni Giselle.

“Siyempre pag nasa isla ka wala ka namang pang-Brazilian doon, di ba? Kaya uma-african jungle muna tayo ng very, very light.

“The whole time kasi sabi nga ni direk Law, paghandaan daw ‘yung karakter so medyo maitim ka which is ito naman talaga ang kulay ko.

“And siyempre wala namang pang ano talaga sa isla kaya pinandigan ko na, at least wala akong ginastos sa buong buwan nakatipid ako ro’n ng salon. Kaya pinaghandaan ko talaga ‘yung buhok at ang pagiging African jungle,” tawa nang tawang kuwento ni Sheree.

Kasama rin ni Sheree sa “Nerisa” sina Aljur Abrenica, Sean de Guzman, Elizabeth Oroposa, Bembol Roco at ang bidang si Cindy Miranda.

Mapapanood ang “Nerisa” sa July 30, sa global premiere nito sa ktx.ph, iWantTFC, and TFC IPTV sa halagang P249 at sa Vivamax.

Available din ang Vivamax sa Middle East! Sa ating mga kababayan sa UAE, Saudi Arabia, Kuwait, Oman, Bahrain, at Qatar, watch all you can na for only AED35/month. Sa Europe, makakapanood na sa Vivamax sa halagang 8 GBP kada buwan.