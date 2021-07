Alice nadukutan habang nagsa-shopping sa mall: Mag-ingat sa dumidikit-dikit sa inyo sa public

NABIKTIMA ng isang grupo ng mandurukot ang Kapuso actress na si Alice Dixson habang nagsa-shopping isang mall kamakailan.

Kuwento ng dating beauty queen, talagang tinarget siya ng mga suspek para dukutan at pagnakawan habang busy sa pag-iikot sa hindi niya binanggit na shopping mall.

Sa kanyang Instagram account, ibinahagi ng aktres ang modus ng nasabing grupo ng kababaihan at kung paano siya nadukutan ng mga ito.

Aniya, sinadya siyang banggain ng ilan sa mga suspek para kunin ang kanyang atensyon at saka lumapit ang isa pang suspek na siyang kumuha sa kanyang cellphone.

Sa isang IG photo ni Alice ito ang caption, “In between takes on #LegalWives set yesterday.

“Alam nyo po very memorable na po etong show ko for its many 1sts and not just for…

– the cultural setting & never told story of Filipino Muslim polygyny

– cast, 1st time ko sila nakasama halos lahat

– my 1st teleserye production during COVID

– my 1st baby was conceived and born during this show.”

“Magugulat kayo sa susunod kong 1st na eto… today I can finally make kuento, kasi concluded na ang police investigation.

“During this show was the 1st time I was ever pickpocketed in my life (not on the set of course but) the day before my quarantine for our lock-in taping.

“The reason naikuento ko kahapon na I lost my pictures and footage (s) was because last June 29, I was pickpocketed. YES po, nadukutan ako while shopping in the mall. Ang nakuha po sa akin was my cell phone,” kuwento pa ni Alice sa kanyang IG post.

Aniya pa, “I will eventually share the whole story but in a nutshell, it was believed to be a group effort of four to six women (one cross-dresser man), two of which bumped me from the front and back ayon sa CCTV footage.”

Dahil dito, pinaalalahanan ng aktres ang publiko na maging maingat kapag nasa mall at iba pang pampublikong lugar dahil nasa tabi-tabi lang ang mga mandurukot at magnanakaw.

“Kaya mga unsuspecting shoppers, please be very very mindful of your belongings and people na dumidikit-dikit sa inyo sa public spaces,” babala ni Alice.

Kung martatandaan, nitong nagdaang buwan lang ay nag-post si Alice sa IG at sinabing nawala ang ilan sa mga iniingatan niyang memorabilia kabilang na ang mga litrato at video ng kanyang newborn baby.

“Making memories in my heart. Something happened with my photos and video footage(s) recent vlogs and more… Saka ko ikuento pag puede na.

“But nakakasad because all the photos and videos when Baby A was born were all together. And all my recent video projects, promos etc must be reshot,” kuwento ng aktres na very soon ay mapapanood uli sa upcoming drama series ng GMA, ang “Legal Wives.”

Makakasama niya rito sina Dennis Trillo, Bianca Umali, Andrea Torres, Cherie Gil at marami pang iba.