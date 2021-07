Matteo gusto nang maging daddy, tinukso-tukso si Sarah: Babies! Babies!

MUKHANG gustung-gusto na ngang ng magka-baby ng asawa ni Sarah Geronimo na si Matteo Guidicelli.

Makalipas ang isang taon at limang buwang kanilang pagsasama bilang married couple ay tila handa na rin sina Sarah at Matteo na mag-level up — bilang mommy at daddy.

Tinuksu-tukso kasi ng singer-actor ang kanyang misis sa isang simple at intimate birthday celebration ng Popstar Royalty noong July 25.

Sarah just turned 33 yesterday at nagkaroon nga siya ng munting selebrasyon sa isang restaurant na dinaluhan ng ilang malalapit nilang kaibigan kabilang na ang stylist na si Liz Uy.

Sa ilang litratato na nakita namin sa Instagram, makikita ang celebrity couple na magkatabi sa isang round table kasama ang kanilang mga kaibigan, kabilang na ang glam team ng Kapamilya singer-actress at TC host.

Bukod dito, may isang video rin na ipinost ang isang nakasama sa birthday celebration ni Sarah kung saan makikita ang pag-blow niya ng mga kandila sa kanyang cake.

At dito nga maririnig si Matteo na nagsasabing sana raw ang maging birthday wish ng kanyang misis ay ang magkaroon na ng anak.

Pagkatapos kantahan si Sarah ng “Happy Birthday” song at sabihang mag-wish muna bago hipan ang birthday candles ay agad nag-dialogue si Matteo ng, “Babies! Babies, ha? Happy birthday!”

Nauna rito, nag-post na rin si Matteo sa Instagram ng sweet message para sa kaarawan ng kanyang wifey. Dito, muli niyang ibinandera ang abot-langit na pagmamahal niya kay Sarah.

“Happy birthday my wife! Blessed to be beside a strong, beautiful, powerful, superwoman! Thank you for all the love. I love you forever,” ang mensahe ng aktor kay Sarah G.

Ikinasal ang celebrity couple sa isang very private at intimate Christian ceremony noong Feb. 1, 2020 na naging kontrobersyal pa dahil sa pagsugod ng ina ni Sarah na si Mommy Divine sa venue.

Anim na taon muna silang naging magkarelasyon bago nagdesisyong magpakasal kahit nga tutol ang pamilya ng aktres. May balitang unti-unti na rin daw natatanggap ni Mommy Divine ang pagsasama nina Matteo at Sarah.

Kung matatandaan, ilang buwan pagkatapos ikasal, ang palaging sinasabi ni Matteo sa mga panayam ay hindi muna sila magbe-baby ni Sarah para ma-enjoy muna nila ang simula ng kanilang journey as husband and wife.

“We’re not really trying to have one right now. We’re just living [in] the moment, enjoying each other’s company. To be honest, we may have been boyfriend-girlfriend for a long time but we never really got to spend much time together then.

“That’s why we’re not rushing. We just saw my sister give birth. We want to savor that. I can’t wait to have our own, but in God’s time. We’ll see,” aniya pa.