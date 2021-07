Korean star Ji Chang-wook ng ‘Empress Ki’ at ‘Healer’ tinamaan din ng COVID-19

NAALARMA ang mga Pinoy fans ng sikat na Korean actor at model na si Ji Chang-wook matapos mabalitang nagpositibo ito sa COVID-19.

Nakilala ang Koreanong celebrity sa ilang hit K-drama tulad ng “Empress Ki”, “Healer”, “Suspicious Partner”, “Backstreet Rookie” at “Lovestruck in the City.”

Ayon sa ulat, tinamaan ng killer virus si Ji Chang-wook habang nagsu-shooting para sa Netflix original series na “The Sound of Magic” o “Annarasumanara”. Sumailalim daw ito sa swab testing at nag-positive nga ang resulta.

Naglabas naman agad ng official statement ang talent management ng Korean star na Glorious Entertainment tungkol sa kanyang health condition. Kasalukuyan na raw itong naka-quarantine at nagpapagaling.

“Ji Chang Wook has tested positive for COVID-19. In accordance with health authority guidelines, he is in quarantine and receiving treatment,” sabi sa statement ng Glorious (as translated by Korean entertainment site Soompi).

Sa report naman ng JTBC News, isinailalim na rin sa isolation ang cast and crew ng ginagawang serye ni Ji Chang-wook at sumasailalim na rin sa swab testing. Dahil dito natigil din pansamantala ang shooting ng “The Sound of Magic”.

Last year, hindi rin natuloy ang nakatakda sanang fan meet ng K-drama actor dito sa Manila dahil din sa COVID-19 pandemic.

“In order to prevent the spread of the Novel coronavirus (2019-nCoV) and related damage, we decided to postpone the ‘Ji Chang Wook 2020 Asia Tour Fan Meeting’ in Manila (Philippines).

“The performance will be included in the Asia Fan-Meeting Tour that will resume later. We would like to ask you for a lot of understanding,” ayon sa statement ng kanyang telent agency.

Nitong mga nakaraang linggo, ilan pang Korean celebrities ang nahawa ng COVID-19 kabilang na ang BTOB member na si Lee Min-hyuk, at ang mga miyembro ng Treasure na sina So Jung-hwan at Doyoung.

Tinamaan din ng virus ang Lovelyz member na si Seo Ji soo, K-pop boy band Noir member Kim Min-hyuk at K-pop boy band Infinite’s Kim Sung-gyu.