Angel pangarap magkaanak ng kambal pero biglang nagbago ang isip dahil…

AMINADO ang TV host-actress na si Angel Locsin na may nararamdaman na rin siyang pressure ngayon sa usaping pagbubuntis at panganganak.

Super excited na raw si Angel sa magiging buhay nila ni Neil Arce bilang mag-asawa pero pressured din siya sa pagkakaroon ng sarili nilang baby very soon.

Sa bagong vlog na ibinandera ng celebrity couple sa mismong araw ng kanilang announcement about their intimate civil wedding, ipinakita nila ang ginawang preparation sa pag-eempake ng mga gamit sa kanilang condo.

Ito yung araw ng kanilang paglipat sa bago nilang bahay bilang married couple. In fairness, nakakaaliw ang mag-asawa sa kanilang latest vlog habang namimili kung anu-ano ang dadalhin nila sa bago nilang love nest at kung ano ang ile-let go o iiwan.

Ayon sa Kapamilya actress, “Hindi naman ito ang unang beses kong maglipat. Nakailang transfer na rin kami ng bahay. Pero, ito siguro ‘yung medyo ma-effort. Mas matagal.”

Tinulungan din siya ng mga kaibigan sa pag-aayos ng mga dadalhing gamit. Dito, natanong siya kung excited na siyang maging legal wife ni Neil.

“Siyempre excited ako. Super excited. Kasi alam kong kasundo ko si Neil kahit anong mangyari. But ang tagal kong nabuhay mag-isa,” aniya.

“At I have my own set of rules. Si Neil kasi, napaka-carefree ‘yun eh. Iiwan niya lang kung saan-saan ‘yung gamit. Pero ako, sanay ako na ang remote, dito lang ‘yung remote,” mariin pang sabi ni Angel.

Sa question naman kung nape-pressure na siyang magka-baby sa edad niya ngayong 36, sabi ng aktres feeling niya kailangan na niyang habulin ang oras.

“Medyo. Kasi, ‘di ba sabi nila sa age ko. Sabi nila kapag sa babae parang sabi nila may hinahabol na oras. Pero sa akin parang kung ano ang ibigay na biyaya ni Lord, ‘di ba?” sabi ng aktres.

At kung noon ay gustung-gusto niyang magkaroon ng kambal na anak, bigla raw itong nagbago nang magka-baby na ang kanyang mga kaibigan.

“Noon kasi nahihilig ako sa kambal. Kapag nakakakita ako ng kambal, sobrang cute, ‘di ba? Eh wala akong lahing kambal.

“Pero nu’ng nakita ko ‘yung mga kaibigan ko na nagka-babies na at kung gaano pala kahirap mag-alaga ng bata, sabi ko ‘ay parang di ko yata kaya mag-alaga ng sabay.’ So, kahit isa na lang,” paliwanag ng misis ni Neil.

Nabanggit din ni Angel ang tungkol sa palaging itinatanong sa kanya noon kung ano ba talaga ang plano nila ni Neil sa relasyon nila.

“Actually, lahat sila nangungulit na kung ano ang plano ko sa future. Along came Neil. Wala akong kaplano-plano. Na sinabihan ko pa siya na ayoko na magka-boyfriend ever. Siya ang sinabihan ko nu’n,” aniya pa.

“With Neil, marami akong bagay na hindi ako sigurado na mangyayari sa future natin. Pero, kapag kay Neil, okay ako. Kung maghirap kami sa future, magkagulo sa future, kapag si Neil ang kasama ko, masaya ang future ko,” pag-amin pa ng tinaguriang real life Darna.

Sa huling bahagi ng video, tinanong ni Angel si Neil, “Game ka na ba?” Na sinagot naman ng film producer ng, “Game na game na!”