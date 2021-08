Kris sa ‘relasyon’ nila ni Mel Sarmiento: At least ngayon, there’s someone with the guts to stand up for me

PROUD na proud ang Queen of All Media na si Kris Aquino sa bagong lalaking nagbibigay kulay at nagpapasa ngayon sa kanyang buhay.

Wala pang diretsahang pag-amin mula sa TV host-actress pero base sa mga isinagot niya sa kanyang Instagram followers tungkol sa kanyang mystery man, mukhang sila na nga ni dating Department of Interior and Local Government Sec. Mel Senen Sarmiento.

Ito’y matapos ngang magsalita ang dating kalihim ng DILG at ipagtanggol si Kris sa mga taong bumabatikos dito sa social media nang batiin siya ng “happy birthday” sa IG.

Wala ring binangggit si Sarmiento sa kanyang mensahe kung girlfriend na niya ang award-winning TV host pero ipinagdiinan nito na napakaswerte niya dahil dumating sa buhay niya si Tetay.

In fairness, talagang ginamit pa niya ang IG account ni Kris para sagutin ang isang netizen na nangnega sa aktres at inakusahan ng kung anu-ano, kabilang na ang pamumulitika umano nito.

“@mynameisaxell hiniram ko yung phone ni Kris – ewan ko kung nakatrabaho kita sa DILG sa laki ng department mahirap maalalala ang lahat. Wag naman masamain kung nag greet nga sa ‘kin, ba’t naman napunta na sa malas?

“Eh napasaya nga nya ko- kung tutuusin napaka swerte ko. Kung nag sama nga tayo sa department na minahal ko, konting respeto naman sa min ni Kris. – Mel Senen Sarmiento,” sabi ng dating kalihim na nanilbihan noon sa administrasyon ng dating Pangulong Noynoy Aquino.

Kasunod nito, sinagot din ni Kris ang ilan sa mga netizens na nanghula kung sino ang mystery man sa kanyang “blind item” post. Aniya, kung babalikan ng mga ito ang mga naunang bahagi ng comments section ay makukuha na nila ang sagot.

Sey pa ng mama nina Joshua at Bimby, “No need to guess, scroll down, he borrowed my phone to reply to this weird troll.

“Maybe now you’ll understand, that at least now there’s someone with the guts to stand up for me… wala akong pinatatamaan, I’m just stating facts…

“Because for the longest time that was what my friends & followers kept telling me—that I deserved someone na handa akong ipaglaban.

“Maybe i’m just proof – everything happens in God ‘s perfect time, not ours but His. All He asks is that we continue to have faith while we patiently wait,” pahayag pa ni Kris.

Sa palitan naman nila ng mensahe ng kaibigan niyang si RB Chanco, ibinandera ni Kris ang ilan sa mga qualities na nagustuhan niya kay Sarmiento.

“I like him. He has my approval too,” comment ni RB sa post ni Tetay.

“That’s what matters, the people who truly love me have all met him and you all feel may calming influence siya. And he said you really are a genius, grabe raw yung talent mo,” chika naman ni Kris.

Sagot uli ni RB, “Calming refreshing good and 100% positive vibes sya.”

Kasabay nito, nagpasalamat din ang TV host sa lahat ng nagpakita ng suporta sa kanila ni Sarmiento at dedma na lang daw siya sa mga negatron na hindi masaya para sa bago niyang inspirasyon.