Maris inaming natakot sa sasabihin ng tao dahil sa age gap nila ni Rico Blanco

MATAPOS aminin ng aktres ang tunay na estado nila ng dyowang si Rico Blanco, tila mas naging malaya ang singer-actress na magkuwento kung paano nagsimula ang kanilang love story.

Sa guesting nito sa Magandang Buhay, naitanong ng mga momshies kung paano nga ba nagsimulang mag-click ang aktres sa kapwa singer-songwriter na si Rico Blanco.

“I guess before, I would say music, kasi dun kami start nag-click talaga, nag-work together,” paglalahad ng aktres.

“But right now, siguro malaking percentage siguro yung pareho kaming values sa life, pareho kami na may malaking family and very close together.

“So, gets namin yung ano, yung paano mag-treat ng family. So, ‘yon yung pinakaimportante talaga sa amin,” dagdag pa nito.

Tila nabuko naman ang sikreto ng dalaga nang tanungin ni Janice kung mahirap ba ang bumuo ng relasyon sa kasagsagan ng pandemya.

“Hindi ko po alam, kasi before pandemic po nag-start,” nakangiti at tila kinikilig na sagot nito.

Napatili naman ang mga momshies sa pag-amin ng dalaga.

Dagdag pa nito, “Mahirap mag-maintain ng relationship sa pandemic pero hindi ko po alam sa mga nag-start ng relationship sa pndemic.”

“Good for you guys, laban lang,” payo naman nito sa mga nag-start ng relasyon noong pandemic.

Kwento pa ng dalaga, madalas nilang pag-usapan ni Rico kung paano haharapin sakaling malaman na ng publiko ang kanilang relasyon.

“Lagi po naming pinag-uusapan pero everytime na ganon po ‘yung topic, natatakot talaga ako. Nape-pressure ako kasi natatakot ako sa iisipin ng tao.

“Strange kasi ‘yung relationship namin because of the age gap. It’s like the big elephant in the room,” pag-amin nito.

Dalawampu’t limang taon kasi ang agwat ng kanilang edad. Si Maris ay 23 samantalang 48 naman si Rico.

Ngunit ikinabigla raw niya ang naging pagtanggap ng mga tao sa relasyon nila nang isapubliko nila ito.

“Hindi ko ine-expect na matutuwa pala sila.”

Tila nahihiya naman ang dalaga nang tanungin siya ni Melai kung ano ang tawagan nila.

“Ate Melai, nakakahiya magsabi, ang corny. Ang corny, Ate Melai talaga,” saad naman ni Maris.

Nang mapilit naman siya ni Melai, napasagot ito ng “Babs… yuck” sabay talikod dahil nahihiya.

Para siguro mabawasan ang hiya ng dalaga, tinikman muna ni Janice ang niluto nitong gulay.

Matapos nito, nagtanong muli si Melai kung kailan latest na kinilig si Maris.

“Parang everyday naman, Ate Melai,” sagot nito.

Tinanong rin ni Melai kung ano ang mga gestures ni Rico na nagpapakilig sa kanya.

“Marami naman. Simple lang naman kasi si Rico na boyfriend. “Parang hindi naman siya yung tipong, like, araw-araw na nagbibigay ng bulaklak.

“Pero siguro, every time na nagbibigay siya ng flowers, ganun, kinikilig ako. Kasi hindi siya ganoon, simple lang siya.

“So, every time na may ibibigay siya, parang kinikilig ako,” kuwento pa nito.

Natutuwa naman si Jolina kay Maris dahil naaalala niya na noong huling guesting ng dalaga ay malungkot ito ngunit ngayon ay halatang halata ang saya sa mukha at aura nito.

Marso 2020 nang umugong ang haka-haka na may relasyon ang dalawa matapos i-post ng dalaga ang video kung saan nagduduet sila ni Rico.

Mayo 2021 nang kumpirmahin ng dalaga na in a relationship na siya with Rico matapos ang viral na birthday post niya para sa singer-songwriter.

Unang nagkatrabaho ang dalawa noong 2019 para sa kanta ni Maris na “Abot Langit”.