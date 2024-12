Sofronio, The Voice winner, nakahinumdum sa tambag ni Rey Valera

Gihinumduman ni Sofronio Vasquez ang nadawat niya nga motivational ug makapaaghat nga mensahe gikan sa kanhi head judge sa “Tawag ng Tanghalan” nga si Rey Valera.

Kini human nakabuhat siya og kasaysayan isip pinakauna nga Asian winner sa “The Voice” sa United States sa di pa lang dugay nga panahon.

Matan-aw diha ang journey sa singer gikan sa pagkahimo niya nga contestant sa maong local singing competition nga “It’s Showtime” hangtod sa pagkahimo niya nga champion sa “The Voice” US Season 26.

Sa Instagram, gishare pod ni Sofronio ang edited video nga gibandera sa netizen nga si @juan.cellable

Basin Bet Pod Ni Nimo:

Showtime binati si Sofronio Vasquez sa The Voice: Pangmalakasan ang Pinoy

Sofronio Vasquez maoy kampyon sa ‘The Voice’ Season 26

Sofronio Vasquez: ‘The Voice’ champion’s life-changing prizes

Sofronio inalala ang advice ni Rey Valera: ‘Ikaw gagawa ng sarili mong swerte’

Gawas pa niini, makit-an pod nato sa three-minute clip ang mensahe para niya nga gikan ni Rey sa dihang niapil ang nag-una sa “Tawag ng Tanghalan.”

Mao ni ang gisulti sa legendary singer-songwriter ug music director.

“You are your best friend. Ikaw ang mentor mo, sarili mo. Ikaw na rin ‘yung cheering squad mo.

“At kung hindi ka man ngitian ng Lady Luck ngayon, I’m sure dahil ‘yon sa alam niya na ikaw ang gagawa ng sarili mong swerte at hindi mo siya kailangan.”

“Because ‘yung ganyang klaseng tao, you will always find your way.”

View this post on Instagram A post shared by alhexus (@juan.cellable)

Mao ni ang caption pod ni Sofronio nga makit-an sa IG Story, “[holding back tears] Thank you, Lord.”

Gawas pa niini, duna poy gibandera ni Sofronio sa IG pipila ka higayon human modaug sa “The Voice” ug kuyog ang iyang coach nga si Michael Bublé. “Dreams really do come true,” mao ni ang caption niya sa IG.

View this post on Instagram A post shared by Sofronio Vasquez III (@sofroniovasquez)

Duna pod siyay gibutang sa usa niya ka post nga, “Believe that you can, and manifest it with your whole heart.”

Kung mahinumduman nato, sa tuig 2016 sa dihang niapil si Sofronio sa “Tawag ng Tanghalan” apan wa siya makasud sa finals.

Nicompete pod siya niadtong 2017 ug niabot lang siya sa semifinals.

Sa tuig 2019 na nibalik siya sa noontime show para moapil pod siya sa “TNT All-Star Grand Resbak” kung diin siya nakahuman isip grand finalist.