Gerald may balak humingi ng tawad kay Bea: I made a mistake

MATAPANG na sinagot ni Gerald Anderson ang mga nagbabagang tanong ng King of Talk na si Boy Abunda kasama ang co-stars nito sa “Init sa Magdamag” na sina Yam Concepcion at JM de Guzman.

Inamin ng Kapamilya actor na kung may pagkakataon ay plano niyang ayusin ang mga nangyari matapos ang kontrobersyal na exclusive interview niya kay Boy Abunda noong March 2021.

“Kung pwede kong baguhin ‘yung nangyari kaso… ang hirap, Tito Boy. It’s done. I made a mistake, we both made mistakes,” saad ng aktor.

Tinanong na rin ni Tito Boy na kung may plano ba itong mag-reach out kina Bea at Dominic.

“More siguro kay Bea. ‘Huwag na po siguro tayong mandamay ng ibang tao. I really hope na she will find it in her heart to forgive what happened, (to) forgive me,” paglalahad ng aktor.

Amin naman ng aktor na nasa magandang estado na rin ito matapos ang mga kontrobersya na pinagdaanan.

“Kung pwedeng hindi dumaan sa ganoong sitwasyon but that’s life. Hindi ko naman masasabi kung anong mangyayari or hindi ko na mababago ang nangyari.

“As much as I wish I could, hindi ko na po hawak ‘yun. I just absorb and learn and just move on with life.

“That’s what life is about, it’s falling down pero you know, getting back up,” pagpapatuloy nito.

Parehas naman nang masaya ang dating magkasintahan sa kani-kanilang bagong ka-relasyon.

Lately nga ay kinumpirma na ng Kapuso actress ang kaniyang relasyon kay Dominic Roque.

Halata rin naman na happy si Gerald sa piling ni Julia. Sa katunayan nga ay inamin nito sa interview na si Julia na ang kanyang ‘the one’ kahit kadalasan ay tiklop ito sa dalaga.

Ngunit nang tanungin kung ready na ito ayain ng kasal ang girlfriend, napatawa naman ang aktor.

Napa-comment rin ang co-star na si Yam ng, “Ang bigat naman non, Tito Boy”.

Nabasa raw kasi ni Tito Boy na nais na ng dalaga na magkaroon ng pamilya kaya naitanong niya ito.

“Alam mo Tito Boy, gusto kong sagutin yan talaga and siguro alam n’yo po kung anong isasagot ko dyan.

“She’s still very young and ang dami p niyang mao-offer sa industriya natin and ang dami pa niyang maipapakita sa inyo, yung talent niya, so ayaw ko pong maging hadlang doon,” mahabang sagot ng aktor.

Ngunit nang tanungin kung pupwede ay agad namang sumagot ng oo ang aktor.

“If I had my way, of course, kaso hindi pa kami quota”.

Read more: https://bandera.inquirer.net/291203/gerald-may-balak-humingi-ng-tawad-kay-bea-i-made-a-mistake#ixzz74B7Jo8rb

Follow us: @inquirerdotnet on Twitter | inquirerdotnet on Facebook

Subscribe to our regional newsletter By providing an email address. I agree to the Terms of Use and acknowledge that I have read the Privacy Policy